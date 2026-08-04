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Düştüğü not manidar! Kayserili besicinin paylaşımına bakın

Düştüğü not manidar! Kayserili besicinin paylaşımına bakın
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2027 Kurban Bayramı hazırlıkları için Kars’ın köylerinden erkek dana toplayan Kayserili bir besici, kamyon kasasındaki deste deste 200 TL'lik banknotlar ile yüklediği danaların fotoğrafını yan yana getirip "Bakış açısı meselesi.." notunu düştü.

  • Kayserili bir besici, 2027 Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında Kars köylerinden erkek dana topladı.
  • Besici, kamyon kasasındaki 200 TL'lik banknot desteleri ile canlı danaları kıyaslayan fotoğrafları 'Bakış açısı meselesi..' notuyla paylaştı.
  • Paylaşım sosyal medyada çok sayıda beğeni ve yorum alarak gündem oldu.

2027 yılı Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında Kars’ın köylerinden erkek dana toplayan Kayserili bir besicinin sosyal medyada yaptığı paylaşım gündem oldu. Kamyon kasasına dizilmiş deste deste 200 TL'lik banknotlar ile canlı danaları kıyaslayan ve "Bakış açısı meselesi.." notunu düşen besici, takipçilerini tebessüm ettirdi.

KARS KÖYLERİNDEN KAYSERİ'YE KURBANLIK SEVKİYATI

Kurban Bayramı'na hazırlık sürecini şimdiden başlatan Kayserili bir besici, kurbanlık alımı için Kars'ın yolunu tuttu. Köy köy gezerek erkek danaları toplayan besici, sevkiyat sırasında çektiği fotoğraflarla ticaretteki pratik zekasını ve mizah anlayışını gözler önüne serdi.

"BAKIŞ AÇISI MESELESİ"

Besicinin paylaştığı iki fotoğraf arasındaki benzerlik ve mesaj sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti:

  • İlk fotoğraf: Kamyon kasasında adeta bir servet gibi istiflenmiş deste deste 200 TL'lik banknotlar yer alıyor.
  • İkinci fotoğraf: Aynı kamyon kasasının içinde Kayseri'ye götürülmek üzere yüklenmiş erkek danalar bulunuyor.

Paylaşımına "Bakış açısı meselesi.." notunu ekleyen besici, ticarete konu olan kurbanlık danaların kendi gözündeki karşılığını esprili bir dille ifade etti. Kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alan paylaşım, "Kayserili zekası yine iş başında" yorumlarına neden oldu.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Ee ticaret bu. Geleceği görmek...

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