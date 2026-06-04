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Fethiye Kumburnu Plajı bayramda 18 bin 870 ziyaretçiyi ağırladı

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Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kumburnu Plajı, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 18 bin 870 turisti ağırladı. Plaj işletmesi Genel Müdürü Aslı Orhan, yoğunluğun 2026 turizm sezonu için olumlu sinyaller verdiğini belirtti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yer alan ve Türkiye'nin turizmdeki tanıtım yüzlerinden biri olarak gösterilen Kumburnu Plajı, Kurban Bayramı tatilinde 18 bin 870 turisti ağırladı.

Doğal güzelliğiyle ilgi gören Kumburnu Plajı, 9 günlük bayram tatili süresince yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu.

Plaj işletmesinin Genel Müdürü Aslı Orhan, 2026 turizm sezonuna bayram yoğunluğuyla güçlü bir başlangıç yaptıklarını belirterek, bölgede ciddi bir ziyaretçi hareketliliği yaşandığını söyledi.

Orhan, "Yerli misafirlerimizin yanı sıra farklı ülkelerden gelen yabancı turistlerin sayısı da oldukça fazlaydı. Bu yoğunluk sezonun geri kalanı için olumlu sinyaller veriyor." dedi.

Kaynak: AA / Onur Çadır
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