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İshak Paşa Sarayı, Bayram Tatilinde 25 Bin Kişiyi Ağırladı

İshak Paşa Sarayı, Bayram Tatilinde 25 Bin Kişiyi Ağırladı
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Türkiye'nin önemli tarihi miraslarından İshak Paşa Sarayı, Kurban Bayramı tatilinde 25 bin 330 kişi tarafından ziyaret edildi. UNESCO Geçici Listesi'ndeki sarayın kubbesinde çıkan otlar ise ziyaretçilerin tepkisini çekti.

TÜRKİYE'nin önemli tarihi ve kültürel mirasları arasında yer alan İshak Paşa Sarayı, bayram tatilinde 25 bin kişiyi ağırladı.

Doğubayazıt ilçesinde Ağrı Dağı'nın eteklerinde hakim bir tepede bulunan İshak Paşa Sarayı, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan önemli eserler arasında yer alıyor. 2000 yılından beri UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan İshak Paşa Sarayı, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Kurban Bayramı tatili süresince tarihi yapıyı 25 bin 330 kişi ziyaret ederken, yeşilin farklı tonların içerisindeki manzara turistler tarafından görüntülendi. Dünyanın ilk kalorifer sistemine sahip olan sarayın karakteristik kırmızı taşlı ana kubbesinde otlar çıktığı görüldü. Ziyaretçiler, özellikle yüksek noktalardan çekilen fotoğraflarda görülen otların temizlenmesini istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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