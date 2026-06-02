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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan arasında kritik telefon trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan arasında kritik telefon trafiği
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Paşinyan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçmiş Kurban Bayramı’nı tebrik ettiği görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşme süreci ve bölgesel konular masaya yatırıldı. Doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla sürecin sürdüğünü belirten Erdoğan, Türkiye'nin bölgede barış ve istikrar için atılacak adımları her zaman destekleyeceğini vurguladı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Kurban Bayramı tebriği ve ikili ilişkilerin normalleşme adımlarını ele aldı.
  • Görüşmede, Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlar normalleşme sürecinin parçası olarak değerlendirildi.
  • Erdoğan, Türkiye'nin Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrar için çaba gösterdiğini ve bu yöndeki adımları destekleyeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile geniş kapsamlı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider arasında gerçekleşen diplomatik temasın ana eksenini, geçmiş Kurban Bayramı tebrikleri ile Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşme adımları oluşturdu. Bölgesel güvenlik ve istikrarın da masaya yatırıldığı görüşmede, Ankara ve Erivan hatlarındaki diplomatik süreçlerin gidişatı değerlendirildi.

BAYRAM TEBRİĞİ VE İKİLİ İLİŞKİLER MASAYA YATIRILDI

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmiş Kurban Bayramı'nı tebrik ederek iyi niyet temennilerini iletti. Bayram vesilesiyle gerçekleşen bu yapıcı diyalogda, Türkiye ile Ermenistan arasında uzun süredir yürütülen ikili ilişkilerin normalleşme süreci de kapsamlı bir şekilde ele alındı. Liderler, iki ülke arasındaki diyaloğun sürdürülmesi gerektiği konusunda fikir birliğine vardı.

TİCARİ ADIMLARLA NORMALLEŞME SÜRECİ SÜRÜYOR

Görüşmede ikili ekonomik ilişkilere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara-Erivan hattındaki normalleşme sürecinin somut adımlarla ilerlediğine dikkat çekti. Erdoğan, iki ülke arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik atılan adımların, sürecin en önemli halkalarından biri olduğunu ve normalleşme iradesinin bu ticari köprülerle güçlenerek devam ettiğini belirtti.

BÖLGESEL BARIŞ VE İSTİKRARA TAM DESTEK VURGUSU

Görüşmenin son bölümünde bölgesel meselelere dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Güney Kafkasya başta olmak üzere tüm bölgede kalıcı barış, huzur ve istikrarın tesisi için yoğun bir gayret gösterdiğini hatırlattı. Türkiye’nin bu misyon doğrultusunda hareket etmeyi sürdüreceğini kaydeden Erdoğan, bölgede barış iklimini kalıcı kılacak ve refahı artıracak her türlü olumlu adımı her zaman en güçlü şekilde destekleyeceklerini vurguladı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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