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Kayseri'de 53 bin 284 adet kurban kesildi

Kayseri'de 53 bin 284 adet kurban kesildi
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Kayseri'de 2026 yılı Kurban Bayramı'nda 19 bin 322 büyükbaş, 33 bin 965 küçükbaş olmak üzere toplam 53 bin 284 kurban kesildi. Geçen yıla göre kurban sayısında artış yaşandı.

Kayseri'de Kurban Bayramı'nda 19 bin 322'i büyükbaş, 33 bin 965 küçükbaş olmak üzere toplamda 53 bin 284 adet kurban kesildi.

2025 yılında 17 bin 247 büyükbaş, 29 bin 426 küçükbaş olmak üzere 46 bin 673 kurbanın kesildiği kentte bu yıl kurban sayısında artış oldu. Vatandaşlar 2026 yılı içerisinde 19 bin 322 büyükbaş ve 33 bin 965 küçükbaş olmak üzere toplamda 53 bin 284 kurban kesti.

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, kurbanlık kesim sayılarındaki artışın hayvancılık sektörünün dinamizmini ve üreticilerin özverili çalışmalarını ortaya koyduğunu belirtti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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