Haberler

Çeşme'de bayram tatilinde nüfus 1 milyona dayandı, yüz binlerce araç akın etti

Çeşme'de bayram tatilinde nüfus 1 milyona dayandı, yüz binlerce araç akın etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Çeşme ilçesi, Kurban Bayramı tatilinde büyük bir ziyaretçi akınına uğradı. 9 günlük tatil süresince ilçe nüfusunun 1 milyona yaklaştığı, 322 binden fazla aracın giriş çıkış yaptığı ve en yoğun günün 28 Mayıs Perşembe olduğu bildirildi.

Türkiye'nin en gözde turizm merkezlerinden İzmir'in Çeşme ilçesi, Kurban Bayramı tatilinde adeta ziyaretçi akınına uğradı. Bayram süresince ilçedeki nüfusun 1 milyona yaklaştığı değerlendirilirken, yüz binlerce aracın giriş çıkış yaptığı trafikte en yoğun gün ise 28 Mayıs Perşembe oldu.

9 gün süren Kurban Bayramı tatili, Ege'nin incisi Çeşme'de tarihi bir yoğunluğa sahne oldu. 9 günlük tatili fırsat bilerek deniz, kum ve güneşin tadını çıkarmak isteyen yerli ve yabancı turistler, turistik ilçeye akın etti. Yaşanan devasa yoğunlukla birlikte, Çeşme'nin nüfusunun bayram süresince yaklaşık 1 milyon seviyesine ulaştığı değerlendirildi.

320 binden fazla araç hareketliliği

Tatilcilerin gözdesi olan ilçede kara yolları ve kontrol noktalarında da benzeri görülmemiş bir trafik hareketliliği yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bayram dönemi boyunca Çeşme'ye giriş yapan araç sayısı 135 bin 553 olarak kayıtlara geçti. Tatilini tamamlayarak dönüş yoluna geçenlerle birlikte ilçeden çıkış yapan araç sayısı ise 186 bin 553'e ulaştı. Toplamda 322 bini aşkın aracın geçiş yaptığı ilçede emniyet ve jandarma ekipleri trafiğin düzenini sağlamak için teyakkuza geçti.

Trafikte zirve noktası: 28 Mayıs Perşembe

Bayram süreci boyunca trafikteki en büyük hareketlilik ise 28 Mayıs Perşembe günü yaşandı. Tatilcilerin yoğun akış gösterdiği o günde, Çeşme'ye 19 bin 969 araç giriş yaparken, ilçeden çıkış yapan araç sayısı 24 bin 60 olarak tespit edildi.

Nüfusun 1 milyona yaklaştığı turizm merkezinde, yerel yönetimler ve güvenlik güçlerinin koordineli çalışmaları sayesinde yoğunluğa rağmen huzurlu ve güvenli bir bayram tatili geride bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Kılıçdaroğlu'nun A takımını açıklıyor

Parti sözcüsü, Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımını açıklıyor

CHP'de 'mutlak butlan' sonrası ilk grup toplantısı: Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na sert gönderme

Kılıçdaroğlu'na yüklenen Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
Selahattin Demirtaş'ın son hali

Selahattin Demirtaş'ın son hali paylaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uzak Şehir'de Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti

Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti
Adliyede dava sonrası ortalık karıştı! 8 kadın gözaltına alındı

Adliyede dava sonrası ortalık karıştı! 8 kadın gözaltına alındı
16 yıl sonra bir ilk! CHP Grup Toplantısı'na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi

Kılıçdaroğlu öfkesi onu 16 yıl sonra CHP Grup Toplantısı'na getirdi
Galatasaray'da karar çıktı! Bu parayı veren Osimhen'i alır

Beklenen kararı verdiler!

Maliye düğmeye bastı! Milyonlarca borçluyu ilgilendiren faiz sürprizi

Maliye düğmeye bastı! Milyonları ilgilendiren faiz sürprizi
Vincenzo Italiano'dan Beşiktaş'a cevap

Teklifi kabul etti! Beşiktaş'ın yeni sezondaki hocası belli oluyor
Özel 'Ferdi Zeyrek için 'çarpıldı' diyen kadın partide çikolata dağıtıyor' dedi, jet yanıt geldi

Özel "Zeyrek'e çarpıldı diyen kadın" dedi, o isimden jet yanıt geldi