Fethiye'nin gözde plajına bayramda 18 bin 870 ziyaretçi

Türkiye'nin turizm vitrini olan Ölüdeniz Kumburnu Tabiat Parkı'nda bulunan Kumburnu Plajı, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 18 bin 870 ziyaretçiyi ağırladı. Bayram boyunca yoğun ilgi gören plajda yerli turistlerin yanı sıra çok sayıda yabancı misafir de tatilin keyfini çıkardı.

Kumburnu Plajı, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Dünyaca ünlü Ölüdeniz manzarası ve eşsiz doğasıyla öne çıkan plaj, 9 günlük bayram süresince toplam 18 bin 870 kişiyi ağırlayarak sezonun hareketli geçtiğinin sinyallerini verdi. Kumburnu Plajı Genel Müdürü Aslı Orhan, bayram döneminde yaşanan yoğunluğun turizm sezonunun geri kalanı için umut verici olduğunu söyledi. Orhan, yerli ziyaretçilerin yanı sıra farklı ülkelerden gelen yabancı turistlerin de plaja yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Bayram sürecini değerlendiren Orhan, "Kumburnu olarak bayram döneminde yoğun bir ziyaretçi ağırladık. Yerli misafirlerimizin yanı sıra farklı ülkelerden gelen yabancı turistlerin sayısı da oldukça fazlaydı. Bu yoğunluk sezonun geri kalanı için olumlu sinyaller veriyor. Şu an için sezon güzel ilerliyor. Yoğunluklarımız bir tık düştü ama bunun okulların kapanmasıyla beraber tekrar artacağını düşünüyoruz" dedi.

Kumburnu'nun yalnızca bir turizm destinasyonu olmadığını vurgulayan Orhan, bölgenin doğal değerlerini korumanın en önemli öncelikleri olduğunu ifade etti. Orhan, "Öncelikle Kumburnu için önceliğimiz bu doğal mirası gelecek nesillere aktarabilmek. Bu yüzden koruma-kullanma dengesini gözeten sürdürülebilir bir turizm anlayışıyla faaliyetlerimize devam ediyoruz" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı