Bayramda müze ve ören yerleri 1 milyon 514 bin ziyaretçiyi ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yerleri, Kurban Bayramı tatilinde 1 milyon 514 bin 211 ziyaretçi ağırladı. En çok ilgi gören yerler Efes, Hierapolis (Pamukkale) ve Göbeklitepe oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, müze ve ören yerlerinde yoğun ziyaretçi hareketliliği yaşandı.

Bayram tatilinde en fazla ziyaretçi ağırlayan kültür durağı 119 bin 143 ziyaretçiyle Efes Ören Yeri oldu. Efes'i 113 bin 34 ziyaretçiyle Denizli Hierapolis (Pamukkale) ve 65 bin 446 ziyaretçiyle Şanlıurfa Göbeklitepe ören yerleri izledi.

Göbeklitepe'nin ardından listenin üst sıralarında yer alan Nevşehir Zelve-Paşabağlar Ören Yeri 55 bin 492 ve Zeugma Mozaik Müzesi ise 48 bin 843 ziyaretçiyi ağırladı.

Göreme Ören Yeri 48 bin 291, Trabzon Sümela Manastırı 37 bin 562, Antalya Phaselis Ören Yeri 33 bin 919, Galata Kulesi 29 bin 587 ve Nevşehir Derinkuyu Yeraltı Şehri 27 bin 626 ziyaretçi tarafından ziyaret edildi.

Kurban Bayramı süresince müze ve ören yerlerinde ziyaretçi yoğunluğu tatilin her gününde yüksek seviyelerde seyretti.

Müze ve ören yerlerinde arife gününde 163 bin 815 ziyaretçi ağırlandı, bu sayı bayramın birinci gününde 150 bin 86 olarak gerçekleşti.

Bayramın ikinci gününde 208 bin 907, üçüncü gününde 252 bin 127, dördüncü gününde ise 219 bin 017 ziyaretçi müze ve ören yerlerini ziyaret etti.

Bayram tatilinin ardından gelen pazar gününde de 118 bin 310 ziyaretçi kültür rotalarını tercih etti.

"Dört bir yandaki kültür rotaları ziyaretçilerimizle doldu"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin kültür rotalarının bayram tatilinde ziyaretçilerle dolduğunu belirtti.

Müzelerde ve ören yerlerinde hayata geçirdikleri restorasyon çalışmaları, ziyaretçi odaklı uygulamalar ve yeni müzecilik anlayışlarının kültür rotalarına olan ilgiyi her geçen gün daha da arttırdığına işaret eden Ersoy, bu ilginin en somut yansımalarından birini de Kurban Bayramı tatili boyunca yaşadıklarını kaydetti. Bakan Ersoy, şunları ifade etti:

"Türkiye'nin dört bir yanındaki kültür rotaları ziyaretçilerimizle doldu. Tatil boyunca müze ve ören yerlerimizde toplam 1 milyon 514 bin 211 ziyaretçiyi ağırladık. Bayramda en çok ziyaret edilen kültür duraklarımız, Efes Ören Yeri 119 bin 143 ziyaretçi, Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri 113 bin 34 ziyaretçi, Göbeklitepe Ören Yeri 65 bin 446 ziyaretçi, Zelve-Paşabağlar Ören Yeri 55 bin 492 ziyaretçi, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi 48 bin 843 ziyaretçi. Kültürel mirasımıza gösterdikleri yoğun ilgi için tüm ziyaretçilerimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız
