Bolu'daki milli parklara bayramda ziyaretçi akını

Bolu'da bulunan milli parklar ve tabiat parklarına, 9 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 16 bin 219 araç giriş yaptı.

Yüz ölçümünün yüzde 65'i ormanlarla kaplı olan Bolu, 9 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanından gelen yerli ve yabancı turistleri ağırladı. Bolu'da yer alan Abant Gölü Milli Parkı, Gölcük Tabiat Parkı, Yedigöller Milli Parkı'na bayram tatilinde toplam 16 bin 219 araç giriş yaptı. Tatilde Abant Gölü Milli Parkı'na 9 bin 274, Yedigöller Milli Parkı'na 877 ve Gölcük Tabiat Parkı'na da 6 bin 68 araç girişi oldu.

Bolu'nun eşsiz manzarasına sahip parklarına gelen ziyaretçiler, göl çevrelerinde yürüyüş yapıp piknik alanlarında aileleriyle vakit geçirirken, bol bol fotoğraf çekerek tatil hatıralarını ölümsüzleştirdi. - BOLU

