İşte jandarmanın bayram karnesi

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, vatandaşların Kurban Bayramını huzur, güven ve emniyet içerisinde geçirmelerini sağlamak amacıyla 22 Mayıs-01 Haziran 2026 tarihleri arasında il genelinde kapsamlı asayiş ve trafik tedbirleri uygulandı.

Bayram tedbirleri kapsamında 915 unsur ve 5 bin 837 personel görevlendirildi. Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla ayrıca 23 Trafik Jandarma Timi, 60 trafik personeli ve 9 Elektronik Hız Tespit Radar Aracı ile denetimler gerçekleştirildi. Tedbirler kapsamında günlük ortalama 83 unsur ve 531 personel görev yaptı. Özellikle Arife günü ve bayram süresince yoğunluk yaşanan bölgelerde emniyet ve trafik önlemleri artırıldı. Bu süreçte 136 asayiş ve 21 trafik olayı olmak üzere toplam 157 olaya müdahale edildi.

23-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında yapılan denetimlerde 18 bin 679 araç ve sürücü kontrol edildi. Alınan tedbirler sayesinde jandarma sorumluluk bölgesinde ölümlü trafik kazası meydana gelmedi, 5 yaralamalı trafik kazasında 12 yaralı vatandaşa müdahale edildi. Ayrıca trafik bilincinin artırılması amacıyla 9 eğitim ve bilgilendirme faaliyeti düzenledi, 140 vatandaş bu faaliyetlere katıldı. Bayram süresince yol kontrol noktalarında vatandaşlara HAYAT 112 Acil Mobil Uygulamasının tanıtımı yapıldı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından konu ilgili yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla görev ve sorumluluklarını aynı azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı