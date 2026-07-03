Aort damarı yırtılan hasta 6 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu

Kurban Bayramı'nda oğlunu ziyarete geldiği İstanbul'da aniden rahatsızlanan 68 yaşındaki Şemsettin Narin, aort yırtılması nedeniyle geçirdiği 6 saatlik ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

???????Ankara'da 31 yıl muhtarlık yaptıktan sonra hayvancılık ve ticaretle uğraşan 68 yaşındaki Şemsettin Narin, Kurban Bayramı'nda ziyaret için geldiği İstanbul'daki oğlunun evinde ani göğüs ağrısı şikayetiyle Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aort damarı yırtılması şüphesiyle ölüm riski yüksek olarak acil bir şekilde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Narin'in, tetkiklerinde aort damarının yırtıldığı tespit edildi.

Acil ameliyata alınan Narin, doktorların hızlı ve zamanında müdahalesiyle 6 saat süren operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

Narin, sağlığına kavuşurken ölüm riski yüksek vakalarda hızlı sevkin, doğru ekip çalışması ve zamanında cerrahi müdahalenin hayati önemini bir kez daha ortaya koydu.

Operasyonu gerçekleştiren Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Yanartaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplumda her 1000 kişiden 2 ila 5'inde görülen aort damarı yırtılmasında hastaların yüzde 20-30'unun hastaneye gelemeden yaşamını yitirdiğini söyledi.

Bu tür vakalarda ölüm oranının yüzde 50'lere vardığını anlatan Yanartaş, aort yırtılması tanısı konulan Şemsettin Narin'e yapılan müdahaleyi şöyle anlattı:

"Hastayı ilk önce yoğun bakıma, ardından ameliyata aldık. Hem kalpten çıkan ana aort damarı hem de beyne dalları verdiği kısımlar, ki bunlar bilinç durumu, felç gibi durumları etkileyen ana etmenlerdir, bu bölgelerin hepsi değiştirilmek zorundaydı. Hepsi yırtıktı ve patlamıştı. Buralar değiştirilerek hastanın sağlıklı bir şekilde hayata dönmesi sağlandı. Operasyondan sonra üç gün yoğun bakımda kaldı, ardından servise nakledilip taburcu oldu. Hastaya oldukça tecrübeli bir ekiple gereken her şey yapıldı ve hasta şu an iyi durumda."

Ölüm riski oldukça yüksek bir ameliyat gerçekleştirdiklerini söyleyen Yanartaş, Narin'in ilk üç ay boyunca kalp damar cerrahisinin takibinde olacağını, sonrasında ilaç takibi ve dönemsel takipler yapacaklarını anlattı.

Erkeklerde aort yırtılması kadınlardan 3 kat daha fazla

Aort yırtılmasının aniden geliştiğine dikkati çeken Prof. Dr. Yanartaş, "Nasıl bir lastik meme yapar ve en ufak bir darbe aldığında oradan patlarsa, damar da genişlediğinde duvarı incelir, oradan patlar ve yırtılır. Bunun altında bir sürü sebep var. Ailevi nedenler, genetik kökenlerden tutun da yüksek tansiyon, eşlik eden hastalıklar, birçok sebep var. Genelde sinsi bir hastalıktır. Hastalar çok fark etmez." diye konuştu.

Yanartaş, yaş ilerledikçe bu hastalığın erkeklerde, kadınlara göre 3 kat daha fazla görüldüğünü anlatarak, düzenli kontrol ve takibin önemli olduğunu aktardı.

Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinden Doç. Dr. Osman Fehmi Beyazal da Narin'in hastaneye ilk getirildiğinde tansiyon değerlerinin sınırda, bilincinin bulanık olduğunu, aortu patladığı için ciddi ölüm riski taşıdığını belirterek, "Sadece damar genişlemesinin bulunması bile bu hastalarda ciddi ölüm riski oluşturuyor. Müdahale edilmediği durumlarda ilk 48 saat içinde hastaların yüzde 50'sine yakını kaybedilebiliyor." ifadelerini kullandı.

"Hasta yatakta yatarken bile bilinç bulanıklığı vardı"

Operasyonun başarılı geçtiğini vurgulayan Doç. Dr. Beyazal, şöyle devam etti:

"Hastanın orta yaşın üzerinde olması, ek hastalıklarının varlığı, tansiyonu, şekeri, KOAH varlığı, önceden beyin ameliyatı olması, anevrizmadan bir girişim öyküsü bulunması ameliyatın risklerini artırıyor. Biz ameliyata almadan önce hastayı değerlendirdiğimizde, hasta yatakta yatarken bile bilinç bulanıklığı vardı. Bu tabii ki önceden anevrizma ameliyatının etkilerine bağlı olabileceği gibi, diseksiyondaki yırtığa bağlı beyne kan akışının yeterli gidememesinden dolayı bilinç bulanıklığı da ciddi anlamda olabiliyor. Bunun zaten bir sonraki evresi felç geçirme. Tam o olamadan hızlı bir şekilde ameliyatını yaparak hastayı şu anki sağlığına kavuşturabilmiş olduk."

Şemsettin Narin ise doktorlarına teşekkür ederek, kendini iyi hissettiğini söyledi.

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde oğlunun evinde bulunduğu sırada rahatsızlandığını anlatan Narin, "Komşular ziyarete geldi. Onlar ayrılırken ben odadaydım. Bir anda göğüs bölgeme ağrı girdi, başım ağrımaya başladı. Çocuğuma seslendim, su istedim. Dilim dönmüyordu. Beni aşağıya indirdiler, Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürdüler. Oradan da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk ettiler." ifadelerini kullandı.