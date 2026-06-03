Haberler

Siirt'te bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Siirt'te bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin yakalanan 4 zanlı tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'te Kurban Bayramı sabahı Özgür Bozan'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Siirt'te, Kurban Bayramı sabahında bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca, 27 Mayıs'ta Karakol Mahallesi Sakıp Beygo Caddesi Gap Taksi mevkisinde Özgür Bozan'ın (42) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, özel harekat ekiplerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda, zanlılar K.K, A.Y, H.K. ve A.Y. yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Fecri Barlık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu

Erdoğan'dan çok konuşulacak bir Kılıçdaroğlu çıkışı daha

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sivas'ta KKKA bir can daha aldı, 2 evlat öksüz kaldı

Sessiz tehlike bir can daha aldı, 2 evlat öksüz kaldı
TFF'den ''Süper Lig tescil edilmesin'' talebi için karar

TFF'den ''Süper Lig tescil edilmesin'' talebi için karar
Patrick Kluivert'tan Türkiye için dikkat çekici yorum

Türkiye için yaptığı tahminle bir kez daha kalpleri kazandı

Düğününe üç ay kala botoks yaptıran genç kızın hayatı kabusa döndü

Düğününe üç ay kala hayatının şokunu yaşadı: İptal olabilir
Trabzonspor'da Zubkov ile yollar ayrıldı

Süper Lig devinde şok ayrılık! Resmi açıklama geldi
Uçak indi! Süper Lig devinin yeni yıldızı İstanbul'da

Uçak indi! Süper Lig devi ilk transfer bombasını patlattı
Siyasetten uzaklaşan Barış Atay, ünlü oyuncuyla aşk kaçamağında

Ünlü oyuncu ile aşk tatilinde! Paylaştıkları fotoğraflar ele verdi