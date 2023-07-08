Özkan Uğur'un ölüm sanat ve siyaset camiasını yasa boğdu! Paylaşımlar peş peşe geldi

Uzun süredir kanserle mücadele eden ve böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle entübe edilen Özkan Uğur, tedavi gördüğü hastanede 70 yaşında hayata gözlerini yumdu. Başarılarıyla sanat dünyasında adını altın harflerle yazdıran Uğur'un ölümünün ardından sanat ve siyaset dünyasından taziye paylaşımları yağdı.

İşte Özkan Uğur'la ilgili paylaşımlar...

ERDOĞAN: AİLESİNE SABIR DİLİYORUM

Özkan Uğur'un ölüm haberinin ardından Twitter hesabından paylaşım yaparak baş sağlığı dileyen cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Bugün vefat haberini aldığımız, müzik alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan, ülkemizin sevilen ses ve sinema sanatçısı Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU

"Değerli sanatçı, sinema ve dizi oyuncusu Özkan Uğur'un vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. #ÖzkanUğur'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum."

EKREM İMAMOĞLU

"Sanatçı Özkan Uğur'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet; yakınları, sevenleri ve sanatçı dostlarına başsağlığı diliyorum."

MUHARREM İNCE

"MFÖ'nün Özkan'ı, Cennet Mahallesi'nin Beter Ali'si, oynadığı tüm dizilerle, söylediği tüm şarkılarla kalbimizde taht kuran kıymetli sanatçımız Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

MANSUR YAVAŞ

"Sevgili Özkan Uğur'u kaybettik, çok üzgünüz. Türk müziğine ve sinemasına katkıları unutulmayacak. Ruhu şad olsun."

ALİ YERLİKAYA

Türk Müziği'nin unutulmaz gruplarından MFÖ'nün solisti, canlandırdığı karakterlerle hafızalarımıza kazınan kıymetli sanatçımız Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Ailesinin, sevenlerinin ve sanat camiasının başı sağ olsun."

ALİŞAN

"Çok üzüldüm çok. Dünya iyisi, büyük müzisyen, büyük oyuncu ve en önemlisi kalbi tertemiz birisini kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun Özkan abi."

İZZET ÇAPA

"İnanmıyorum, İnanamıyorum… Canım yanıyor canım. Özkan Uğur'u kaybetmişiz… Diyecek sözüm yok… Acımın, acımızın tarifi yok. Başımız sağ olsun. Yolun ışık, kabrin nur olsun güzel adam. Seni hiçbir zaman unutmayacağım."

DEMET AKALIN

"Mekanı cennet olsun"

İREM DERİCİ

"Muazzam bir adama elveda dedik ve ben hiç tanışamadım Özkan Uğur ile… Çok üzgünüm, çok! Övmeye ne kelimelerim yeter ne de haddim. İnanılmaz bir değer, dünya çapı bir deha, hayranlık içindeyim kendimi bildim bileli… Sizinle bu hayatta tanışamadık ama bir yerde denk geliriz umarım. Başka bir hayatta, boyutta… Bize kattığınız her şey için çok teşekkür ederim. Sizin müzik yaptığınız döneme denk geldim ben! Bir sıfır öndeyim!"

HASİBE ÖZLEM EREN

"Özkan Uğur Başımız sağ olsun."

NEBAHAT ÇEHRE

"Işıklar içinde uyu sevgili Özkan Uğur"

FERHAT GÖÇER

"Özkan Uğur'u kaybettik… Mükemmel bir sanatçı… Mükemmel bir insandı… Çok üzgünüm"

CEYHUN YILMAZ

"En eğlencelimiz de gitti… Dünyanın neşesi kaçtı. Özkan Uğur Ruhun şad olsun ağabey"

BERNA LAÇİN

"Çok güzel bir insan da göçtü gitti, çok üzgünüm."

MUSTAFA SANDAL

"Seni hep bu güzel gülümsemenle hatırlayacağız. Mekanın cennet olsun Özkan abi."

DEMET EVGAR

"Senin gibi çocuk kalan, dostluğuyla insanın yüreğine işleyen dünyada kaç kişi vardır acaba… Yeteneğin zaten nadir gelir…Tanıştıktan sonra "kızım" dedin hep bana. "Baba" dedim ben de. Şaka da olsa, vazgeçmedik her görüşmemizde. Bir sonraki görüşmemiz bu mekanda olmayacak sadece…Seni özleyeceğim. Çok… Bir tanecik sevgilin Aysun abla ve dünya harikası oğlun başta olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyorum. Seni seviyorum. Kızın…"