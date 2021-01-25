KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER HABERLERİ

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler - 21.01.2021

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Orhan Turhan, "Ülkelerin sürdürülebilir kalkınma yolculuğunda önemli bir kaldıraç olan dijitalleşme sürecini Türkiye olarak fırsata dönüştürme imkanımız var. Dijital dönüşümün bir lüks değil, zorunluluk olduğunu unutmamalıyız." dedi.