KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER HABERLERİ

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler - Bugün
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.4881,29BIST SINAİ2.5831,04BIST GIDA, İÇECEK2.2530,38BIST TEKSTIL, DERİ1.0522,68BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler - Bugün
Milli fırkateyn Türk savunma sanayisinde kilometre taşı olacak
STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Türkiye'nin ilk milli fırkateyni "İstanbul"un geldiği noktanın, katkı veren tüm yerli firmaların başarısı olduğunu belirterek, projenin "savunma sanayisinde kendine yeten ülke" hedefi için önemli bir kilometre...
Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler - Bugün
GAZİANTEP - İpekyolu Kalkınma Ajansı, Kovid-19'a rağmen bölgesel kalkınmaya desteğini sürdürdü
Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler - Dün
SALGINDA YILDIZI PARLAYAN SEKTÖRLER - "e-ticaret ekonominin lokomotifi olacak" öngörüsü
GittiGidiyor Genel Müdürü ve eBay MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı, "Sağladığı istihdam, dijitalleşmeye katkısı, teknolojik altyapı yatırımları ve e-ihracatın yarattığı fırsatla dünyaya açılan bir kapı olarak konumlanan e-ticaretin, 2021 yılında da ülke ekonomisinin lokomotifi olmaya...
Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler - 23.01.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Fırkateyni'nin Denize İniş Töreni'nde konuştu: (1)
Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler - 22.01.2021
Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.418-1,00BIST SINAİ2.556-0,29BIST GIDA, İÇECEK2.244-0,06BIST TEKSTIL, DERİ1.0251,59BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler - 22.01.2021
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.454-0,35BIST SINAİ2.545-0,74BIST GIDA, İÇECEK2.232-0,60BIST TEKSTIL, DERİ1.0130,39BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler - 22.01.2021
İçerik yönetim sistemi kullananların yüzde 83'ü Wordpress altyapısını tercih etti
Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler - 22.01.2021
ASELSAN geçen yıl 450 milyon doları aşkın ihracat sözleşmesi imzaladı
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, "ASELSAN 2020 yılında, pandemiye rağmen 450 milyon doların üzerinde ihracat sözleşmesi imzaladı.
Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler - 21.01.2021
TÜRKONFED Başkanı Turhan: "Dijital dönüşüm bir lüks değil, zorunluluk"
Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Orhan Turhan, "Ülkelerin sürdürülebilir kalkınma yolculuğunda önemli bir kaldıraç olan dijitalleşme sürecini Türkiye olarak fırsata dönüştürme imkanımız var. Dijital dönüşümün bir lüks değil, zorunluluk olduğunu unutmamalıyız." dedi.
Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler - 21.01.2021
Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.472-0,24BIST SINAİ2.564-0,93BIST GIDA, İÇECEK2.245-0,09BIST TEKSTIL, DERİ1.0092,56BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler - 21.01.2021
3. Savunma Sanayii Buluşmaları
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Yaşıyor olduğumuz süreçte savunma sanayisindeki başarımız diğer sektörlere de rol model oluyor.
Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler - 21.01.2021
Türkiye beyaz eşya satışları 2020'de yüzde 16 arttı
Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Yönetim Kurulu Başkanı ve Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, "2020 yılını iç satışta 6 ana ürün grubumuzda 7,8 milyon adetle kapattık, yüzde 16'lık büyüme yaşadık.
Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler - 21.01.2021
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.5561,28BIST SINAİ2.6030,58BIST GIDA, İÇECEK2.2670,87BIST TEKSTIL, DERİ9971,33BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler - 21.01.2021
Varank: "Yakın zamanda Avrupa semalarında Türkiye'den satın alınan Bayraktar'ların ve Anka'ların uçtuğunu göreceğiz"
Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler - 21.01.2021
İSO Başkanı Bahçıvan: "Savunma sanayisinde çalışan sayısı 70 bini aştı"
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, savunma sanayisinde yerlilik oranının son 15 yılda yüzde 20'lerden yüzde 70'e yükseldiğini belirterek, "Savunma sanayi sektörümüzün bugün 70 binin üzerinde çalışana istihdam sağlama noktasına gelmiş olmasını da son yıllarda en...
Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler - 20.01.2021
Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.4861,92BIST SINAİ2.5880,64BIST GIDA, İÇECEK2.2470,72BIST TEKSTIL, DERİ9841,25BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.1260,49BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK1.
Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler - 20.01.2021
Bakan Varank: "Teknoloji dünyasında hesap verilebilirliğin tesis edilmesi gerekiyor"
Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler - 20.01.2021
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "KOBİ'lerimizi yeni teknolojiler üretmede yalnız bırakmayacağız"
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "KOBİ'lerimizi yeni teknolojiler üretme sırasında yalnız bırakmayacağız, devletimizin tüm imkanlarından faydalanmak üzere onları yönlendireceğiz.
Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler - 20.01.2021
Karaismailoğlu: "2021 yılını 'dijitalleşme yılı' ilan ettik"
Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler - 20.01.2021
Son dakika haber! Bakan Karaismailoğlu: "5G'ye geçişte KOBİ'lerimizle el ele çalışmaya devam edeceğiz"
Son dakika ekonomi haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin 5G sistemine geçişinde KOBİ'lerle el ele çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.
Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler - 20.01.2021
Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi'nde ilk faz yılın birinci çeyreğinde tamamlanacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesine (HTK) üye firmalar ve mobil işletmeciler tarafından yürütülen Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi'nde ilk fazın yılın birinci çeyreğinde tamamlanacağını bildirdi.
Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler - 20.01.2021
Son dakika haberi: Güney Kore kabinesinde değişecek bakan adayları açıklandı
Son dakika haber: Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-yong'u Dışişleri Bakanlığına aday gösterdi.
Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler - 20.01.2021
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.4140,58BIST SINAİ2.5830,46BIST GIDA, İÇECEK2.2500,84BIST TEKSTIL, DERİ9800,85BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler - 20.01.2021
Kuveyt Türk, online finansta uçtan uca müşteri deneyimine hazırlanıyor
Kuveyt Türk, 2016'dan bu yana müşterilerinin hizmetine sunduğu Online Finans sisteminin çok daha gelişmiş versiyonunu yakın zamanda tüm tüzel müşterilerinin hizmetine sunacak.
Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler - 20.01.2021
Kaspersky'den "küçük şirketlerdeki personelin daha az işveren desteğine ihtiyacı var" tespiti
Kaspersky, küçük şirketlerdeki personelin büyüklere oranla daha az işveren desteğine ihtiyacı olduğunu belirledi.
Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler - 20.01.2021
Makine ihracatı 17,1 milyar dolar oldu
Türkiye 2020 yılında 17,1 milyar dolar makine ihraç edildi.
Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler - 20.01.2021
MÜSİAD, Türk mutfak sanatlarının ticarileştirilmesine odaklandı
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, kültür ekonomisinin bir ürünü olan Türk mutfak sanatlarının ticarileştirilmesi gerektiğini belirterek, "MÜSİAD olarak 81 ildeki tüm şubelerimiz ve yurt dışındaki şube ve temsilciliklerimizle mutfağımızın çok...
Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler - 20.01.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anlamsız polemiklerle ülkenin vaktini heba edenlere eyvallahımız olmayacaktır"
Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler - 19.01.2021
GÜNDEM ÖZETİ / 20 Ocak 2021
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek 2019-2020 Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Töreni'ne katılacak.
Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler - 19.01.2021
Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.383-0,57BIST SINAİ2.5710,32BIST GIDA, İÇECEK2.231-0,50BIST TEKSTIL, DERİ9720,84BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler - 19.01.2021
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.4731,10BIST SINAİ2.5820,73BIST GIDA, İÇECEK2.231-0,51BIST TEKSTIL, DERİ9690,56BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler - 19.01.2021
Son dakika haberi: TOBB, 26-27 Ocak'ta "Dijitalleşme Sanal Fuarı" düzenleyecek
Son dakika habere göre Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde daha da önem kazanan dijitalleşmeyi ve bu alandaki gelişmeleri KOBİ'lere aktarabilmek amacıyla 26-27 Ocak'ta "Dijitalleşme Sanal Fuarı" düzenleyecek.
Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler - 19.01.2021
DEİK Başkanı Olpak: "En önemli önerilerimizden birisi hızlı, adil ve kazanımları koruyan hukuk devleti" (1)
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, kısa vadede yapılması gerekenlere ilişkin, ""Hızlı, adil ve kazanımları koruyan hukuk devleti ile öngörülebilir bir ekonomik ekosistem bizim açımızdan kısa vadedeki en önemli önerilerimiz." dedi.
Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler - 18.01.2021
Garanti Bankası'nda görev değişiklikleri
Türkiye Garanti Bankası AŞ'de, üst yönetim ve bazı iştiraklerde görev değişiklikleri yapıldı.
Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler - 18.01.2021
Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.4133,31BIST SINAİ2.5633,25BIST GIDA, İÇECEK2.2433,76BIST TEKSTIL, DERİ9632,78BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler - 18.01.2021
Malatya TSO ile Halk Bankası arasında iş birliği protokolü imzalandı
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) üyelerinin nakit akışını kolaylaştırmak ve tedarik zincirinde tahsilat riskini ortadan kaldırmak amacıyla Halk Bankası Malatya Bölge Koordinatörlüğü ile iş birliği protokolü imzalandı.
Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler - 18.01.2021
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.3652,39BIST SINAİ2.5191,45BIST GIDA, İÇECEK2.1760,69BIST TEKSTIL, DERİ9592,29BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler - 18.01.2021
KOBİ'lerin cirosu 10 yılda yaklaşık 5 katına çıktı
KOBİ'lerin cirosu 2009'da 909 milyar lira seviyesindeyken, 2019'da 4 trilyon 507 milyar lira olarak kayıtlara geçti.
Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler - 17.01.2021
Türkiye'ye bir üniversite kuluçka merkezi daha geliyor
Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler - 15.01.2021
Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.2401,94BIST SINAİ2.483-0,45BIST GIDA, İÇECEK2.161-1,70BIST TEKSTIL, DERİ9371,21BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler - 15.01.2021
"Sosyal medyada reklam yasağı uzlaşmacı bir yaklaşımla çözülmeli"
Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler - 15.01.2021
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.2261,67BIST SINAİ2.5030,38BIST GIDA, İÇECEK2.189-0,45BIST TEKSTIL, DERİ9411,56BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler - 15.01.2021
Fibabanka bu yıl yüzde 20 büyüme hedefliyor
Fibabanka, 2021 yılı için yüzde 20 büyüme ve müşteri sayısında ise 3-4 yıl içinde 10 milyona ulaşmayı hedeflediğini duyurdu.
Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler - 15.01.2021
Son dakika haberi: Geçen yıl rekor kıran e-ticaret sektörünün 2021 hedefi 400 milyar lira
Son dakika haberi: Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) verilerine göre, koronavirüs salgının da etkisiyle, 2020 yılında online alışveriş harcamaları geçen yıla göre yüzde 85 büyüdü.
Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler - 15.01.2021
Kuveyt Türk ile Generalsolar, çatı güneş enerjisi santralleri için iş birliğine gitti
Kuveyt Türk ile Generalsolar Enerji arasında, yatırımcıların çatı güneş enerjisi santrali projelerinde finansmana kolay ulaşabilmesi amacıyla iş birliği anlaşması imzalandı.
Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler - 14.01.2021
Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.1400,82BIST SINAİ2.494-0,52BIST GIDA, İÇECEK2.1991,03BIST TEKSTIL, DERİ926-0,10BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler - 14.01.2021
Son dakika haberleri! Paycell Android POS, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığınca tescillendi
Son dakika haber: "Techfin" alanında 11 binden fazla üye iş yerine geniş yelpazede servis sunan dijital ödeme platformu Paycell'in Android POS cihazı, Vergi Usul Kanunu 507 numaralı tebliğine uygun ilk Android POS oldu.
Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler - 14.01.2021
BTK Başkanı Karagözoğlu: "Yapay zeka alanında lider olan ülkeler çok daha güçlü olacak"
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, bağlantılı cihaz sayısındaki artışla birlikte oluşan büyük miktardaki verinin analizinin pek çok ülke için öncelikli konuların başında geldiğini belirterek, "Gelecek dönemlerde yapay zeka alanında lider olan ülkeler...
Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler - 14.01.2021
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.1070,19BIST SINAİ2.5220,61BIST GIDA, İÇECEK2.1940,81BIST TEKSTIL, DERİ9401,40BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.