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TÜRKPATENT'te KOBİ ve yapay zeka başvurularına daha düşük ücret tarifesi uygulanacak

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TÜRKPATENT'in bu yılki ücret tarifesinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapay zeka alanındaki bazı başvurularda acil araştırma raporu ücreti 4 bin 333,34 lira, KOBİ'lerin ilk patent başvuru ücreti 20,36 lira olarak belirlendi.

Türk Patent ve Marka Kurumunun (TÜRKPATENT) bu yıl için uyguladığı ücret tarifesinde düzenleme yapıldı.

Kurumun konuya ilişkin tebliğ değişikliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle, yapay zeka alanındaki bazı başvurular ve KOBİ'ler için, diğer başvurulara göre daha düşük ücret tarifeleri belirlendi.

Buna göre, yapay zeka alanındaki bazı başvurular için uygulanacak acil araştırma raporu düzenleme ücreti 4 bin 333,34 lira oldu.

KOBİ işletme sınıfı ve KOBİ vasfı belgesine sahip tüzel kişilerin ilk başvuruları için patent başvuru ücreti ise 20,36 lira olarak uygulanacak.

Aynı tüzel kişilerin, araştırma raporu ve inceleme raporu düzenlenmesi ücreti de 1079,17 lira olarak belirlendi.

Kaynak: AA
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