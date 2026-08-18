Körfez Ticaret Odası ile İslamabad Ticaret ve Sanayi Odası arasında işbirliği protokolü imzalandı

Körfez Ticaret Odası ile Pakistan'ın İslamabad Ticaret ve Sanayi Odası arasında, KOBİ'lerin uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştırmak ve yeni yatırım alanları oluşturmak amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

KTO Başkanı Recep Öztürk ve beraberindeki heyetin katılımıyla İstanbul Sanayi Odasında düzenlenen programda, iki ülkenin oda yetkilileri bir araya geldi. Görüşmelerin ardından taraflar arasında imzalanan protokol ile Körfez ilçesinde faaliyet gösteren esnaf ve KOBİ'lerin Pakistan pazarına erişiminin kolaylaştırılması ile ticaret ve yatırım alanlarında yeni işbirliklerinin oluşturulması hedefleniyor.

Protokol kapsamında KTO üyelerinin sunduğu ürün ve hizmetler belirlenerek, Pakistan pazarıyla buluşturulabilecek iş alanlarına yönelik değerlendirme çalışması yapıldı.

KTO Başkanı Recep Öztürk, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, üyelerin uluslararası pazarlara açılmasına katkı sağlamak istediklerini belirterek, "Çalışma kapsamında üyelerimizin sunduğu ürün ve hizmetleri belirleyerek Pakistan pazarıyla buluşturulabilecek iş alanlarını değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki süreçte üyelerden alınacak geri bildirimler doğrultusunda ticaret, yatırım ve ürün tedariki başta olmak üzere yeni işbirlikleri geliştirmeyi hedeflediklerini aktaran Öztürk, işletmelerin yeni pazarlara erişimlerini kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Program, Başkan Öztürk ile İslamabad Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sardar Tahir Mehmood'u temsilen katılan oda genel sekreteri arasında karşılıklı plaket ve hediye takdiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı