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İnovaLİG ödülleri İstanbul'da sahiplerini buldu, bu yıl 2 bin 641 firma başvurdu

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İnovaLİG ödülleri İstanbul'da sahiplerini buldu, bu yıl 2 bin 641 firma başvurdu
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile TİM Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen TIW26 kapsamında İnovaLİG ödüllerini sahiplerine verdi. Bu yıl 70 ilden 2 bin 641 firmanın başvurduğu yarışmada büyük ve KOBİ kategorilerinde birincilikler açıklandı.

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Kaynak: AA
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