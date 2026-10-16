İnovaLİG ödülleri İstanbul'da sahiplerini buldu, bu yıl 2 bin 641 firma başvurdu

İnovaLİG ödülleri İstanbul'da sahiplerini buldu, bu yıl 2 bin 641 firma başvurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile TİM Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen TIW26 kapsamında İnovaLİG ödüllerini sahiplerine verdi. Bu yıl 70 ilden 2 bin 641 firmanın başvurduğu yarışmada büyük ve KOBİ kategorilerinde birincilikler açıklandı.
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