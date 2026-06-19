İş insanı Mehmet Musa Evin: Adı nefes kredisi ama nefes almakta zorlanıyoruz

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclisi'nde söz alan Luigi Leather&Fur Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Musa Evin, iş dünyasının finansmana erişim konusunda yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti. Özellikle son dönemde gündemde olan nefes kredisi uygulamasına değinen Evin, mevcut koşullarda faiz oranlarının görece düşük olmasına rağmen krediye ulaşmanın oldukça zor olduğunu ifade etti.

"ADI NEFES KREDİSİ AMA NEFES ALMAKTA ZORLANIYORUZ"

Krediye erişim sürecinde yaşanan sıkıntıları anlatan Evin, işletmelerin ciddi finansman baskısı altında olduğunu belirterek, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından verilen bu nefes kredisi şu andaki güncel koşullara göre faiz oranı düşük ama ulaşması çok zor. Şimdi burada yapılması gereken bazı şeyler var. Bankalar hakikaten öyle bir şekilde çökmüşler ki insanlar nefes alamıyorlar. Nefes kredisi ama nefes almakta zorlanıyoruz" dedi.

"TOBB TALEP TOPLASIN, TALEBİN İÇİNDE KURA ÇEKİLSİN"

Nefes kredilerinde başvuru sürecinin daha şeffaf ve hakkaniyetli yürütülmesi gerektiğini savunan Evin, kredi taleplerinin toplandıktan sonra kura yöntemiyle değerlendirilmesini önerdi. Evin, "TOBB talep toplasın. Talebin içinde kura çekilsin. Ben de diğer arkadaşlar da 'ya bu krediyi nasıl alırız' diye eşi dostu aramamış olalım. Adaletli, hakkaniyetli bir şey olsun. Ama birisi alıyor, diğeri almıyor. O zaman da insanlar mağdur oluyor." ifadelerini kullandı.

Mevcut sistemde bazı işletmelerin krediye ulaşabildiğini, bazılarının ise mağdur olduğunu belirten Evin, süreçlerin de gereğinden fazla uzadığını dile getirdi.