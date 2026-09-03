Samsun TSO Başkanı Murzioğlu'ndan KOBİ'lere KOSGEB destek çağrısı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın 2026 yılı 3. dönem başvurularının başladığını ve başvuru süresinin 15 Eylül'de sona ereceğini hatırlattı. Murzioğlu, Samsun'daki KOBİ'lere başvurularını son güne bırakmamaları çağrısında bulundu.

Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, KOSGEB tarafından, küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyüme ve gelişimini desteklemek amacıyla hayata geçirilen Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın 2026 yılı 3. dönem başvuruları ile ilgili açıklamada bulundu. Murzioğlu, KOSGEB tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyüme ve gelişimini desteklemek amacıyla uygulanan Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın; üretim kapasitesini artırmak, dijital dönüşüm yatırımlarını hızlandırmak ve işletmelerin rekabet gücünü yükseltmek isteyen KOBİ'ler açısından önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.

KOBİ'lerin Türkiye ekonomisinin üretim, istihdam ve ihracat gücünde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Murzioğlu, "KOBİ'lerimizin büyümesi, yalnızca işletmelerimizin değil, şehir ekonomimizin ve ülke ekonomimizin de büyümesi anlamına geliyor. Bu nedenle işletmelerimizin yatırım yapabilmesi, teknolojik altyapılarını yenileyebilmesi ve rekabetçiliklerini artırabilmesi için sağlanan finansman imkanlarını yakından takip etmelerini önemsiyoruz" dedi.

"Finansmana erişim kritik önem taşıyor"

Programın KOBİ'lerin ihtiyaç duyduğu çok sayıda yatırım ve hizmet alanını kapsadığını belirten Murzioğlu, makine, teçhizat ve kalıp yatırımlarının yanı sıra yazılım, personel, eğitim, danışmanlık, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin hizmetlerin de destek kapsamında bulunduğunu söyledi. Murzioğlu, "Bugünün rekabet koşullarında işletmelerimizin yalnızca üretim kapasitesini artırması yeterli değil. Dijitalleşme, verimlilik, nitelikli insan kaynağı, markalaşma ve yeni pazarlara ulaşma gibi alanlarda da kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Bu programın farklı yatırım ve hizmet kalemlerini bir arada desteklemesi bu açıdan değerli" ifadelerini kullandı.

"Samsun'un üretim gücüne katkı sağlayacak"

Programın özellikle imalat başta olmak üzere belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ'ler için önemli bir finansman imkanı oluşturduğuna dikkati çeken Murzioğlu, Samsun'un üretim ve ticaret altyapısının güçlendirilmesi açısından bu tür desteklerin önemli olduğunu belirtti. Samsun'da farklı sektörlerde üretim yapan, istihdam sağlayan ve ihracat gerçekleştiren çok sayıda KOBİ bulunduğunu ifade eden Murzioğlu, "Bu işletmelerimizin kapasite artırıcı yatırımlar yapması, hem kendi rekabet güçlerini yükseltecek hem de Samsun'un ekonomik potansiyelinin daha ileri taşınmasına katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

20 milyon TL'ye kadar kredi imkanı

KOSGEB'in açıklamasına göre program kapsamında işletme başına 20 milyon TL'ye kadar kredi kullandırılabilecek. Tedarikçi geliştirmeye yönelik savunma, havacılık ve uzay alanında iş birliği yapılan ve ilgili paydaşlar tarafından KOSGEB'e bildirilen işletmeler için kredi üst limiti 30 milyon TL olarak uygulanacak. Programda proje süresi 24 ay, kredi vadesi ise 36 ay olarak belirlendi. Kullanılacak krediler için geri ödemesiz 20 puan finansman desteği sağlanırken, Kredi Garanti Fonu aracılığıyla kefalet imkanı da sunulacak.

Programın 2026 yılı 3. dönem başvuruları 15 Eylül'de sona erecek. Başvurular KOSGEB e-Hizmetler sistemi üzerinden yapılabilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı