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Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz KOSGEB heyetini kabul etti, KOBİ Haftası ele alındı

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Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz KOSGEB heyetini kabul etti, KOBİ Haftası ele alındı
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Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Avrupa KOBİ Haftası kapsamında KOSGEB İl Müdürü Tarık Yılmaz ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede kentte düzenlenecek etkinlikler, girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, gençlerin girişimciliğe teşviki ve KOBİ'lerin desteklenmesi ele alındı.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Avrupa KOBİ Haftası kapsamında KOSGEB İl Müdürü Tarık Yılmaz ve beraberindeki heyetle görüştü.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Erdinç Yılmaz'ın heyeti makamında kabul etti.

Görüşmede, Avrupa KOBİ Haftası kapsamında kentte düzenlenecek etkinlikler, girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, gençlerin girişimciliğe teşvik edilmesi ve küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin desteklenmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Vali Yılmaz, girişimcilik kültürünün geliştirilmesinin, gençlerin yenilikçi fikirlerle iş hayatına kazandırılmasının ve KOBİ'lerin güçlendirilmesinin ekonomik kalkınma açısından önem taşıdığını ifade etti.

Kaynak: AA
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