Nefes Kredisi şartları neler? 2026 TOBB Nefes Kredisi başvurusu ne zaman?

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KOBİ'lere yönelik finansman desteği sağlayan Tobb Nefes Kredisi'nde yeni dönem başlıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların iş birliğiyle yürütülen programda yeni başvuruların tarihi ve kredi limitleri belli oldu. Peki, Tobb Nefes Kredisi başvuru ne zaman? 2026 Nefes Kredisi şartları neler? Detaylar haberimizde.

TOBB NEFES KREDİSİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Tobb Nefes Kredisi'nin yeni dönem başvuruları 3 Kasım 2026 Salı günü başlayacak. TOBB'a bağlı oda ve borsa üyesi işletmeler, bu tarihten itibaren programa katılan bankalar aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebilecek.

TOBB tarafından yapılan açıklamaya göre, haziran ayında başlayan ilk dönemde bugüne kadar 45 milyar TL kredi kullandırıldı. Yeni dönemde ise KOBİ'lere ilave 50 milyar TL finansman sağlanması hedefleniyor.

Yeni başvuru dönemi için açıklanan duyuruda kesin bir son başvuru tarihi belirtilmedi. Kredi imkânından yararlanmak isteyen işletmelerin, başvuru kabul durumu ve kullanılabilir limitler hakkında bankalardan bilgi alması gerekiyor.

2026 TOBB NEFES KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

Tobb Nefes Kredisi, KOBİ'lerin işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmak amacıyla KGF'nin Özkaynak Kefalet Programı kapsamında uygulanıyor.

2026 yılının yeni kredi diliminde açıklanan temel koşullar şöyle:

Başvuru tarihi: 3 Kasım 2026

Başvuru yapabilecekler: TOBB'a bağlı oda ve borsa üyesi işletmeler

Firma başına kredi limiti: Azami 5 milyon TL

Toplam yeni kredi hacmi: 50 milyar TL

Azami vade: 48 ay

Anapara ödemesiz dönem: 6 ay

24 aya kadar vadelerde yıllık faiz: Yüzde 36

24 ayı aşan vadelerde yıllık faiz: Yüzde 34

Kredi tahsisinde işletmelerin durumu ve bankaların değerlendirmesi dikkate alınacak. Başvuru yapılması, kredinin otomatik olarak onaylanacağı anlamına gelmiyor.

TOBB NEFES KREDİSİ KİMLER BAŞVURABİLİR?

Tobb Nefes Kredisi'ne TOBB'a bağlı oda ve borsalara üye işletmeler başvurabilecek. Program, KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak ve işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yürütülüyor.

Daha önce 2026 yılı içerisinde Nefes Kredisi kullanan işletmeler de yeni dönemde yeniden başvuru yapabilecek. Ancak bu işletmelerin kullanabileceği ilave kredi tutarı, önceki krediyle birlikte toplam tutar 5 milyon TL'yi aşmayacak şekilde belirlenecek.

TOBB NEFES KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Tobb Nefes Kredisi başvuruları, programa katılan bankaların şubeleri üzerinden gerçekleştirilecek. İşletmelerin başvuru öncesinde bağlı oldukları oda veya borsadan üyelik ve faaliyet belgesi gibi gerekli evraklar hakkında bilgi alması gerekiyor.

Başvuruların yapılabileceği bankalar şöyle:

DenizBank

QNB

Ziraat Bankası

Garanti BBVA

Halkbank

VakıfBank

Yapı Kredi

Ziraat Katılım

İşletmeler, başvuruda bulunacakları bankayla iletişime geçerek güncel belge listesini, kredi değerlendirme koşullarını ve ödeme planını öğrenebilecek.

TOBB NEFES KREDİSİ DAHA ÖNCE KULLANANLAR YENİDEN BAŞVURABİLİR Mİ?

2026 yılı içerisinde önceki kredi diliminden yararlanan işletmeler, yeni dönemde de ilave kredi talebinde bulunabilecek. Ancak daha önce kullanılan kredi tutarıyla yeni talep edilen tutarın toplamı 5 milyon TL'yi geçemeyecek.

Örneğin, önceki dönemde 2 milyon TL Nefes Kredisi kullanan bir işletme, yeni dönemde toplam kredi tutarını 5 milyon TL'ye tamamlayacak şekilde 3 milyon TL'ye kadar ilave kredi talep edebilecek. Kredinin kullandırılması ise banka ve kefalet değerlendirmesine bağlı olacak.

TOBB NEFES KREDİSİ FAİZ ORANI VE VADE SEÇENEKLERİ NELER?

Yeni dönemde TOBB Nefes Kredisi kapsamında 6 ay anapara ödemesiz dönem dahil azami 48 ay vade imkânı sunulacak. Faiz oranları vade süresine göre farklılık gösterecek.

Buna göre 24 aya kadar vadeli kredilerde yıllık yüzde 36, 24 ayı aşan vadelerde ise yıllık yüzde 34 faiz uygulanacak. İşletmelerin kullanacakları kredi tutarı, vade ve ödeme koşullarına ilişkin ayrıntıları başvuru yaptıkları bankadan öğrenmesi gerekiyor.

TOBB Nefes Kredisi'nin yeni diliminde 50 milyar TL ilave kaynakla KOBİ'lerin finansmana erişiminin desteklenmesi hedefleniyor.