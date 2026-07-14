Haberler

Reel sektörün sorunları masaya yatırıldı

Reel sektörün sorunları masaya yatırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun Çarşamba Ticaret Borsası Başkanı Kazım Yılmaz, TOBB ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen Reel Sektör & Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıda KOBİ'lerin finansmana erişimi ve bölge ekonomisi ele alındı.

Samsun Çarşamba Ticaret Borsası(ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen Reel Sektör & Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı'na katıldı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda; reel sektörün finansmana erişimi, KOBİ'lerin krediye ulaşımı, üretim ve yatırım süreçlerinde yaşanan sorunlar ile çözüm önerileri ele alındı. Toplantıya kamu bankaları genel müdürleri ile oda ve borsa başkanları katıldı.

Toplantıda Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz da bölge ekonomisi, tarım sektörü ve iş dünyasının beklentilerini aktarırken, üreticilerin ve KOBİ'lerin finansmana erişimine ilişkin görüş ve taleplerini ilgili kurum temsilcileriyle paylaştı. Toplantının, reel sektör ile finans sektörü arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine katkı sağlaması hedeflendi.

Program kapsamında Başkan Kazım Yılmaz, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ile de bir araya geldi. Görüşmede, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Haluk Akyüz, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kadir Beytekin ve Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Tüfekçi de yer aldı. Bölge ekonomisinin gelişimi, iş dünyasının öncelikleri ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan yeni açıklama! Hürmüz Boğazı konusunda kararını değiştirdi

Trump'tan yeni açıklama! Hürmüz Boğazı konusunda kararını değiştirdi
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 TL’ye yükselten madde, Meclis Komisyonu’nda kabul edildi

Milyonlara rahat nefes aldıracak teklif Meclis'te kabul edildi
Konya'da aile katliamı! Tartıştığı üvey annesi ve kız kardeşini boğazlarını keserek öldürdü

Gözü dönen şahıs, annesinin ve kız kardeşinin boğazını kesti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu

Bakan Gürlek, Haluk Levent'le ilgili vahim iddiayı doğruladı

İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım

İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
114 yıllık dev kulübe büyük jest: 1 milyon 675 bin liralık alacaklarını sildiler

114 yıllık dev kulübe büyük jest: 1 milyon 675 bin liralık alacaklarını sildiler
Nilüfer ve Reha Muhtar'ın kızı Ayşe Nazlı dünyaevine girdi

Reha Muhtar'ın ardından ilk büyük mutluluk! Kızı nikah masasına oturdu
Özgür Özel atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma

Atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma
Leandro Trossard Beşiktaş için İstanbul'da

Uçak indi! Herkesin hayranlıkla izlediği yıldız isim artık Türkiye'de
Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık tazminat cezası! Bakan Bayraktar'dan açıklama var

Türkiye'ye milyonlarca dolarlık ceza! Beklenen açıklama geldi