İSTİB Meclis Başkanı Kasap, yapay zekanın KOBİ'lere yaygınlaştırılmasını istedi

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap, gıda sektöründe her işletmenin ölçeğinin, imkanlarının ve ihtiyaçlarının farklı olduğunu, bu nedenle yapay zeka uygulamalarının büyük işletmelerle sınırlı kalmaması, KOBİ'lere de yaygınlaştırılmasının önem taşıdığını belirtti.

İSTİB'den yapılan açıklamaya göre, borsanın aylık olarak düzenlediği "Borsa Meydanında Sektörler Konuşuyor" toplantısında, "yapay zeka ve gıda" konusu ele alındı.

Moderatörlüğünü Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak'ın yaptığı çevrim içi toplantıya, İSTİB Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap, TÜBİTAK Akıllı Tarım, Gıda ve Hayvancılık Yetkinlik Merkezi Koordinatörü Dr. İpek Baz Gündoğdu, Yapay Zeka Politikaları Derneği Danışma Kurulu Üyesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden Prof. Dr. Fatma Handan Giray, Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Kurucu Müdürü Prof. Dr. Nevzat Artık ve Visratek Kurucusu ve Genel Müdürü Dr. Fatih Ömrüuzun konuşmacı olarak katıldı.

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen Kasap, gıda sektöründe yapay zekanın sunduğu fırsatlara ve bu teknolojinin sektörün ihtiyaçlarına uygun şekilde kullanılmasının önemine dikkati çekerek, "Günümüzde yapay zeka, özellikle risklerin önceden belirlenmesi, erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi ve karar alma süreçlerinin desteklenmesi gibi birçok alanda kullanılabiliyor." ifadesini kullandı.

Yapay zekadan gerçek anlamda fayda sağlayabilmek için yalnızca teknolojiye sahip olmanın yeterli olmadığını belirten Kasap, "Önemli olan, bu teknolojiyi sektörün ihtiyaçlarına uygun şekilde kullanabilmek ve işletmelerin günlük sorunlarına çözüm üretebilmektir. Gıda sektöründe her işletmenin ölçeği, imkanları ve ihtiyaçları farklıdır. Bu nedenle yapay zeka uygulamalarının büyük işletmelerle sınırlı kalmaması, KOBİ'lere de yaygınlaştırılması büyük önem taşıyor. Bunu başarabilirsek yapay zeka, gıda sektörümüzün verimliliğini, rekabet gücünü ve sürdürülebilirliğini artıran önemli bir araç haline gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

İpek Baz Gündoğdu da gıda sektöründe teknolojik uygulamaların tarıma kıyasla daha hızlı yaygınlaştığını kaydederek, "Bir ürünün hangi koşullarda depolandığı, nerede üretildiği, hangi aşamalardan geçtiği ve tedarik zinciri boyunca nasıl hareket ettiğine ilişkin verilerin takip edilmesi, hem kalite yönetimi hem de gıda güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Bu noktada veri analitiği, gıda sektöründe daha doğru kararlar alınmasını sağlayan önemli araçlardan biri haline geliyor." ifadelerini kullandı.

Fatma Handan Giray ise dijital dönüşümün ana yakıtının veri olduğuna dikkati çekerek, tarım ve gıda sektöründe dijitalleşmenin başarısının verinin doğru toplanması, işlenmesi ve etkin kullanılmasına bağlı olduğunu belirtti.

Daha fazla dijitalleşmenin daha fazla ve nitelikli veri ihtiyacını beraberinde getirdiğini kaydeden Giray, yapay zekanın gıda ve tarım sektörünü önemli ölçüde değiştireceğini ancak başarılı sonuçlar için doğru verilerle beslenmesi gerektiğini ifade etti.

Akıllı teknolojilerle gıda kaybının azaltılması hedefleniyor

Nevzat Artık da gıda güvenliğinin yalnızca son ürünün kontrolüyle sınırlı olmadığını, topraktan çatala kadar tüm üretim ve tedarik zincirinin izlenmesi gereken bütüncül bir süreç olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Gıda kaynaklı risklerin yalnızca pestisit kullanımı üzerinden değerlendirilmemesi gerekiyor. Metalik bulaşmalar başta olmak üzere farklı risk unsurları da dikkate alınmalı. Gıda güvenliği açısından tarımdan çatala kadar tüm süreçlerin takip edilmesi gerekiyor. Gerçek zamanlı izleme sistemleri, tahmine dayalı analiz yöntemleri ve akıllı teknolojiler gıda güvenliğinin geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacaktır. Kaynakların daha verimli kullanılması, gıda israfının azaltılması ve sürdürülebilir üretim modellerinin oluşturulması önemli. Günümüzde kişi başı yıllık 105 kilogram gıda kaybından bahsediyoruz. Akıllı teknolojilerden yararlanarak bu kayıpları azaltabiliriz."

Fatih Ömrüuzun, yapay zekayı yalnızca üretimi hızlandıran bir teknoloji olarak görmemek gerektiğini ifade ederek, "Gıda güvenliğinin artırılması, kalite yönetiminin geliştirilmesi ve sürdürülebilir tedarik zincirlerinin oluşturulması açısından da stratejik bir araç. Önümüzdeki dönemde yapay zeka destekli sistemler ürün kalitesinin erken tespitinde, gıda kayıplarının azaltılmasında ve kaynakların daha etkin kullanılmasında önemli rol oynayacak." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA