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TBB Başkanı Çakar, fon soruşturmasının bankacılığı negatif etkilemeyeceğini söyledi

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TBB Başkanı Alpaslan Çakar, fon soruşturmasının bankacılık sektörünü negatif etkilemesini beklemediklerini, paranın sektöre girip sistemde kaldığını söyledi. Çakar, bunun KOBİ kredilerindeki büyüme sınırının yüzde 5'e çıkarılmasıyla ilgisi olmadığını belirtti.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, fon soruşturmasının bankacılık sektörüne negatif yansımasını asla beklemediklerini belirterek, "Pazar aynı pazar. Oradan çıkan para nereye gitti? Bankacılık sektörüne girdi. Yani dolayısıyla sistemin içinde kaldı para." dedi.

Çakar, TBB Yönetim Kurulu üyeleri ve Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol'un katılımıyla düzenlenen "Dönüşümün Finansmanı: COP31 Yolunda Türkiye" başlıklı basın buluşmasında fon soruşturmasına ilişkin soruları yanıtladı.

Alpaslan Çakar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından KOBİ kredilerindeki yüzde 4,5'lik büyüme sınırının yüzde 5'e çıkarılmasının fon soruşturmalarıyla ilgisinin olup olmadığına ilişkin soruya, fon konusunun daha sınırlı bir alanda yaşandığını ve burada daha çok bireylerin bulunduğunu söyledi.

Bir süredir KOBİ kredileri üzerinde çalışıldığını dile getiren Çakar, şu açıklamalarda bulundu:

"Piyasada zaten son zamanlarda buna bir ihtiyaç vardı. Çünkü likiditeye ulaşma noktasında en büyük sorun KOBİ'lerin likiditeye ulaşmasıydı. Büyüklerin çok fazla bir sorunu yok o anlamda. Beklediğimiz bir konuydu. O nedenle fonla bir alakası yok. Fon soruşturmasından önce de likiditeyi rahatlatan bazı kararlar vardı. O kararların devamı mahiyetinde değerlendirebiliriz."

"Bankacılık sektörünü negatif etkilemesi söz konusu değil"

Alpaslan Çakar, fon soruşturmalarının bankacılık sektörüne etkisinin olup olmayacağına ilişkin soruya, "Bankacılık sektörüne negatif yansımasını asla beklemiyoruz. Pazar aynı pazar. Oradan çıkan para nereye gitti? Bankacılık sektörüne girdi. Yani dolayısıyla sistemin içinde kaldı para. O nedenle bankacılık sektörünü negatif etkilemesi söz konusu değil." yanıtını verdi.

Kaynak: AA
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