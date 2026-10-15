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Coğrafi işaretli ürün projesinde TOBB'da teknik ve mali raporlama eğitimi yapıldı

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Coğrafi işaretli ürün projesinde TOBB'da teknik ve mali raporlama eğitimi yapıldı
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TEBD II Programı kapsamında hibe alan proje için TOBB'da Teknik ve Mali Raporlama Eğitimi düzenlendi. AYTO AR-GE ve Proje Uzmanı İlknur Karaçayır'ın katıldığı eğitimle coğrafi işaretli ürün üreten KOBİ'lerin uluslararası pazarlara erişim kapasitesinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) iş birliğinde yürütülen Türkiye-Avrupa Birliği İş Dünyası Diyaloğu II (TEBD II) Programı kapsamında hibe desteği alan "Yerelden Küresele Sürdürülebilirlik Yolculuğu" projesi çerçevesinde, TOBB'da düzenlenen Teknik ve Mali Raporlama Eğitimi'ne Odamız AR-GE ve Proje Uzmanı İlknur Karaçayır katıldı.

Aydın Ticaret Odası (AYTO) koordinatörlüğünde, Fransa Gers Ticaret ve Sanayi Odası ile Kahramanmaraş Ticaret Borsası ortaklığında yürütülen proje, coğrafi işaretli ürünleri üreten KOBİ'lerin sürdürülebilirlik, markalaşma ve uluslararası pazarlara erişim kapasitelerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Proje kapsamında coğrafi işaretli ürünlerin ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığının artırılması, yerel üretim değerlerinin ekonomik katma değere dönüştürülmesi ve üretici işletmelerin rekabet gücünün artırılması hedefleniyor. Eğitimlerle, çalışma ziyaretleri ve uluslararası iş birlikleri aracılığıyla iyi uygulama örneklerinin paylaşılması, sürdürülebilir üretim ve pazarlama yaklaşımlarının yaygınlaştırılması ve yerel üreticilerin küresel pazarlardaki konumlarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

İki gün süren eğitimin sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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