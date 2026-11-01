YENİ Parti Milletvekili Karabat, KOBİ takipteki kredilerin yüzde 90 arttığını söyledi

(ANKARA) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, "Türkiye ekonomisinin omurgası olan KOBİ'ler çöküyor. Bir yıl önce KOBİ'lerin takipteki kredileri 176,5 milyar TL'ydi. Şimdi 335,4 milyar TL. Tam yüzde 90 artış. Bu ülkenin üretimini, istihdamını, ticaretini sırtlayan küçük ve orta ölçekli işletmelerin kredi borçlarındaki bozulma artık görmezden gelinemez" dedi.

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, sosyal medya hesabından "Bankalarda 1 trilyon TL'lik batık kredi alarmı… KOBİ'ler çöküyor" başlıklı bir açıklama yaptı.

Karabat, Türkiye ekonomisinin yıllardır yüksek enflasyonla, belirsizlikle, yüksek faizle ve derin bir güven kriziyle boğuştuğunu, şirketlerin ayakta kalmaya, vatandaş borcunu ödemeye çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yetmedi, göz göre göre gelen fon krizi de patladı. Şimdi BDDK verilerine bakalım. Tablo gerçekten korkunç. Bankaların takipteki alacakları 24 Ekim 2025'te 519 milyar TL'yken tam bir yıl sonra 23 Ekim 2026'da 965 milyar TL'ye yükseldi. Artış tam 446 milyar TL, yani yüzde 86. Türkiye'de ödenemediği için takibe düşmüş kredilerin tutarı 1 trilyon TL sınırına dayandı.

"AKİPTEKİ ALACAKLARDAKİ ARTIŞI FON KRİZİNDEN AYRI DÜŞÜNEMEYİZ"

Peki, asıl alarm nerede biliyor musunuz? Fon düzenlemesinin açıklandığı 28 Ağustos'ta takipteki alacaklar 844,9 milyar TL'ydi. 23 Ekim'de 965,1 milyar TL'ye çıktı. Sadece sekiz haftada 120 milyar TL'lik artış. Üstelik bu dönemde 17 Eylül'de 131 yatırım fonu tasfiye sürecine alındı. Bu tarihten sonra krizin derinleştiğini görüyoruz. Çarpıcı bir veri paylaşalım: 28 Ağustos-18 Eylül arasında takipteki alacaklar haftada ortalama 10,5 milyar TL arttı. 18 Eylül-23 Ekim arasında ise haftalık ortalama artış 17,7 milyar TL'ye yükseldi. Artış hızı yaklaşık yüzde 68 yükseldi. Bu artışı fon krizinden ayrı düşünemeyiz.

"KOBİ'LER ÇÖKÜYOR"

Türkiye ekonomisinin omurgası olan KOBİ'ler çöküyor. Bir yıl önce KOBİ'lerin takipteki kredileri 176,5 milyar TL'ydi. Şimdi 335,4 milyar TL. Tam yüzde 90 artış. Daha vahimi, son sekiz haftada 42,7 milyar TL'lik yükseliş yaşandı. Bunlar sadece bankaların takipteki KOBİ alacakları. KOBİ'lerdeki hızlanmaya özellikle dikkat edin. 28 Ağustos-18 Eylül arasında haftalık ortalama artış 1,6 milyar TL. 18 Eylül-23 Ekim arasında ise 7,6 milyar TL. Yaklaşık 4,7 kat. Bu ülkenin üretimini, istihdamını, ticaretini sırtlayan küçük ve orta ölçekli işletmelerin kredi borçlarındaki bozulma artık görmezden gelinemez. Üstelik açıklanan rakamlar bütün sorunu göstermiyor. Bankaların yeniden yapılandırarak yüzdürdüğü, henüz takibe aktarmadığı sorunlu krediler de olabilir. Varlık yönetim şirketlerine devredilmiş ve banka bilançolarından çıkmış alacaklar da bu stokun dışında. Bunları da dikkate aldığımızda kredi sorununun gerçek boyutu çok daha ağır olabilir.

"MEHMET ŞİMŞEK SUSARAK GÖRÜNMEZ OLMAYA ÇALIŞIYOR"

Gelelim Mehmet Şimşek'e... Her yer yangın yeri ancak Sayın Şimşek ortalarda yok. Susarak görünmez olmaya çalışıyor. Ama sorumluluklarını unutturamazsın. Her fırsatta sana hatırlatacağız. Mehmet Şimşek 4 Kasım 2025'te ne demişti? 'Bazı fonlar üzerinden manipülasyonların yapıldığını biliyoruz.' Dikkat edin, Mehmet Şimşek 'Biliyoruz' diyerek bakanlığın ve ilgili kamu kurumlarının fonda vurgun yapıldığından haberdar olduklarını itiraf etmişti. Üstelik düzenleme ihtiyacının farkında olduklarını da söylemişti. Yani bugün patlayan krizin işaretleri ekonomi yönetiminin önündeydi. Daha da önemlisi, SPK'nın kendi açıklamasına göre mesele 2 Aralık 2025'te Mehmet Şimşek başkanlığındaki Finansal İstikrar Komitesi'nde görüşüldü. Demek ki sorun yalnızca bilinmiyordu, devletin en üst ekonomi yönetimi tarafından resmen ele alınmıştı. Peki neden bu noktaya gelindi? Fonların, vatandaşların ve KOBİ'lerin çöküş yaşamasına bile bile neden göz yumuldu? Şimşek'in siyasi sorumluluğu tartışılmadan bu dosya kapatılamaz. Bilinen risklerin büyümesine neden göz yumuldu?"

"NEDEN ÖNLEM ALMADINIZ"

Özgür Karabat, Türkiye ekonomisinin zaten yıllardır ağır bir bedel ödediğini ifade ederek, "Şimdi sermaye piyasalarına duyulan güven de ağır yara aldı. Peki, bu ülkenin üreticisi, esnafı, yatırımcısı daha ne kadar dayanacak? Fon krizini yalnızca 131 fonun ve yüz binlerce yatırımcının meselesi olarak görmek büyük hata. Bu kriz, zaten zayıflamış finansal güven ortamında patladı. Borsada, şirket finansmanında, tahvil piyasasında ve likiditede yarattığı riskler büyüyor. Çünkü finansal güven kaybolduğunda bedel yalnızca yatırımcıya çıkmaz. Şimdi ekonomi yönetimine soruyorum: Bir yıl önce manipülasyon riskini bildiğiniz halde neden daha etkili önlem alamadınız? 131 fon tasfiyeye giderken neden bu kadar büyük bir güven sorunu oluştu? KOBİ kredilerindeki bozulma neden hızlanıyor? Takipteki alacaklar 1 trilyon TL'ye dayanmışken neden hala her şey kontrol altındaymış gibi konuşuluyor?" sorularını yöneltti.

"TÜRKİYE EKONOMİSİ BİR GÜNDE BU HALE GELMEDİ"

Türkiye ekonomisinin bir günde bu hale gelmediğini, yıllarca biriken sorunlar, yanlış politikalar, yetersiz denetim, yolsuzluklar ve güven kaybının üst üste geldiğini ifade eden Karabat, "Fon krizi de bu kırılgan yapının üzerine patladı. Ekonomiyi yalnızca faiz kararlarıyla yönetemezsiniz. Güven yoksa üretim de yatırım da finansman da zarar görür. ve bugün faturayı yine vatandaş, yatırımcı, esnaf ve KOBİ'ler ödüyor. Bu ülkenin ihtiyacı yeni bir iyimserlik hikayesi değil, hesap verebilen bir ekonomi yönetimidir" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: ANKA