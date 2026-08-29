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Özgür Özel Kayseri'de iş insanları ve KOBİ temsilcileriyle buluştu

Özgür Özel Kayseri'de iş insanları ve KOBİ temsilcileriyle buluştu
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kayseri programı kapsamında bir otelde iş insanları ve KOBİ temsilcileriyle bir araya geldi. Özel'e, otel önünde kendisini karşılayan partililer tarafından, 1979'da suikast sonucu öldürülen Neşe Gülersoy'un fotoğrafları ve Sözcü Gazetesi'nin 4 Nisan 2024 tarihli küpürünün yer aldığı bir tablo hediye edildi. Buluşmaya YENİ Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç ve İl Başkanı Ufuk Ozan da eşlik etti.

Haber: İleyda ÖZMEN / Kamera: Dursun ALKAYA

(KAYSERİ) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kayseri programı kapsamında iş insanları ve KOBİ temsilcileriiyle bir araya geldi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kayseri'deki saha çalışmaları kapsamında ilk olarak bir otelde iş insanları ve KOBİ temsilcileriyle bir araya geldi. Özel'i otel önünde karşılayan partililer, Özel'e "idolüm" dediği 1979 yılında suikast sonucu öldürülen Manisalı eczacı Neşe Gülersoy'un fotoğraflarının ve Sözcü Gazetesi'nin 4 Nisan 2024 tarihli küpürünün yer aldığı tablo hediye etti.

İş insanları ve KOBİ temsilcileriyle buluşmada, Özel'e YENİ Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç ve YENİ Parti Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan eşlik etti.

Kaynak: ANKA
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