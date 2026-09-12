Ali Babacan: 'Çiftçinin, esnafın, KOBİ'lerin, sanayicinin yüzü gülecek ancak ondan sonra enflasyon düşer'

(SAKARYA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, " Türkiye'de enflasyonun düşmesinin en önemli yolu bolluktur. Herkes bol bol üretecek, bol yatırım olacak. Çiftçinin, esnafın, KOBİ'lerin, sanayicinin yüzü gülecek ancak ondan sonra enflasyon düşer. Yoksa ben Merkez Bankası faizini yükselteyim, 3,5 yıl bekleyeyim enflasyon düşsün. Olmadı, olmuyor da." dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Sapanca 'da "Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı"nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Enflasyonun düşmesi için yapılması gerekenlere ilişkin konuşan Babacan, şunları söyledi:

"2023 seçimlerinden bu yana yaptıkları sadece faiz yükseltmek oldu. Faiz yükseltmenin yanında mutlaka israfı önleme ile ilgili tedbirler gerekiyordu, bunlar yapılmadı. Yani israfın önlenmesi lazım. Kamu ihale yasasının mutlaka Avrupa Birliği standartlarına getirilmesi lazım. Devletin tek bir kuruşunun bile heba olmayacağı bir maliye yönetimi lazım. Bunlar olmadan enflasyon düşmez. Güven ortamı olduğunda ancak yatırım olur, üretim olur. Güven ortamı olduğunda bolluk olur. Türkiye'de enflasyonun düşmesinin en önemli yolu bolluktur. Yani herkes bol bol üretecek, bol yatırım olacak. ve üretim yapanlar, yatırım yapanlar mutlu olacak, yüzleri gülecek. Çiftçinin yüzü gülecek, esnafın yüzü gülecek, KOBİ'lerin, sanayicinin yüzü gülecek. Ancak ondan sonra enflasyon düşer. Yoksa ben Merkez Bankası faizini yükselteyim, 3,5 yıl bekleyeyim enflasyon düşsün. Olmadı, olmuyor da. Çünkü 3,5 yıl yaptıkları, hele hele ara ara yaptıkları bu Kur Korumalı Mevduat gibi saçma sapan uygulamalar gerçekten ülkeye çok büyük zarar verdi. Biliyorsunuz Kur Korumalı Mevduatın kur farkını Merkez Bankası'ndan karşılıksız para ödeyerek karşıladılar. Bir yandan yüksek faiz uyguluyorlar bir yandan arkadan banknot makinelerini çalıştırıyorlar karşılıksız para basmak için. Enflasyon düşer mi, olur mu?

"UYARDIK DİNLEMEDİLER, YAPTILAR ONDAN SONRA 'ÇOK ŞÜKÜR KURTULDUK' DİYE AÇIKLAMALAR YAPIYORLAR"

Ondan sonra da 'çok şükür kurtulduk' diye açıklama yapıyorlar. Değil mi? Dünkü, evvelsi günkü açıklamalar da vardı 'çok şükür kurtulduk' diye. Çok şükür kurtulduk dediğinizi biz ilk gün söylemiştik. Yapmayın, bu yanlış yola girmeyin demiştik. Kur Korumalı Mevduatın ilk açıklandığı gün ben Polatlı Ticaret Odası'ndaydım, 'bu devleti, hazineyi batırma projesidir, yapmayın' dedik. Rahmetli Özal ta 1980'lerde bunu kaldırmış. 'Enflasyonun sebebi budur bu ülkede' demiş. 'Gelecek nesillere vasiyetimdir, bir daha ülkenin başına böyle belalar sokmayın' demiş Özal. Basın toplantısıyla 1980'lerde açıklamış bunu. Hatta demiş ki 'bu Kur Korumalı Mevduat kendini uyanık zannedenlerin dalaveresidir' demiş. Şimdi biz ilk gün açıkladık. 'Yapmayın bunu' dedik. Yani bu işleri az çok bilen, dünyayı bilen, Türkiye'nin ekonomi geçmişini okuyan insanlar olarak uyardık. Dinlemediler, yaptılar ondan sonra 'çok şükür kurtulduk' diye basın toplantılarıyla sevinerek açıklamalar yapıyorlar. Dolayısıyla bu ülkede enflasyon yüksekse hala, bunun en önemli sebeplerinden birisi de bu Kur Korumalı Mevduat olmuştur ama diğer sebepler de hala devam ediyor."

Kaynak: ANKA