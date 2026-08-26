ASO: NATO tedarik düzenine hazırlanıyoruz

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, yeni dönemde oda üyelerini, NATO'nun savunma tedarikindeki yeni düzenine hazırlamayı hedeflediklerini belirterek, "Bugün çok sayıda KOBİ'miz, büyük savunma kuruluşlarının tedarik zincirlerinde başarıyla üretim yapıyor." dedi.

ASO'nun ağustos dönemi oda meclisi ile 2. ve 3. OSB müteşebbis heyet müşterek toplantıları, oda binasında gerçekleştirildi.

Ardıç, burada yaptığı konuşmada, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci, Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümü ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitlik Firması Listesi'ndeki Türk müteahhitlik firması sayısının 48'e yükseldiğini ifade eden Ardıç, bu firmalardan 22'sinin Ankara merkezli olmasının ayrı bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Ardıç, stratejik teşvikler, uzun vadeli ve uygun maliyetli finansman, kamu alımları gibi hedef odaklı sanayi politikalarının bugün küresel rekabetin temel araçları haline geldiğini bildirdi.

Bu dönemde savunma sanayisi, siber güvenlik, uydu ve radar sistemlerinin ulusal güvenliğin temel unsurları olduğunu dile getiren Ardıç, ülkeler arasındaki yarışın artık geleceğin kritik teknolojilerini geliştirmek, bunların üretim altyapısını elde tutmak ve küresel değer zincirlerini yönlendirmek üzerinden yürüdüğünü anlattı.

"Önceliğimiz üretim yapımıza uygun özgün model kurmak olmalı"

Ardıç, bu anlamda Çin örneğini vererek, söz konusu ülkenin rekabet gücünü artık stratejik sektör seçimiyle, uzun vadeli finansmanla, kamu alımlarıyla ve teknoloji odaklı firma geliştirme politikalarıyla artırdığını kaydetti.

Ülkenin geleceği açısından stratejik alanları belirlemenin önemine dikkati çeken Ardıç, "Teşvik, işletmeyi geçici olarak ayakta tutan bir yardım değil, onu küresel rekabete hazırlayan, teknolojik ilerlemeye zorlayan ve sonuç üreten bir sanayi politikası olmalıdır. Ülke olarak bizim önceliğimiz de kendi üretim yapımıza, finansman imkanlarımıza ve dış ticaret ilişkilerimize uygun özgün bir model kurmak olmalıdır." diye konuştu.

Ardıç, stratejik alanların ise kamu ve özel sektör işbirliğiyle belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Enflasyonla mücadeleden vazgeçmenin mümkün olmadığını ancak dezenflasyon programının sanayisizleşmeye dönüşmemesi gerektiğini vurgulayan Ardıç, "İhtiyacımız olan, enflasyonla mücadeleyi, üretimi ve ihracatı gözeterek önceleyen daha dengeli bir politika bileşimidir. Para politikasının daha sade, öngörülebilir bir yapıya kavuşturulması ve parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Ankara yüksek teknoloji ve bilgi yoğun sektörlerde yeniden sanayileşiyor"

Ankara'nın bu anlamda ülke genelinden ayrıştığına işaret eden Ardıç, imalat istihdamında bu yılın 7 aylık döneminde Ankara'da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23'ün üzerinde güçlü bir artış gerçekleştiğini bildirdi.

Ardıç, böylece Ankara'nın artış hızının, Türkiye ortalamasının 5,7 katına ulaştığı bilgisini vererek, "Savunma ve havacılık başta olmak üzere elektronik ve optik, makine ve teçhizat, yazılım, ileri mühendislik ve sistem entegrasyonunda belirgin bir sanayi derinleşmesi yaşıyoruz. Ankara bir taraftan yüksek teknoloji ve bilgi yoğun sektörlerde yeniden sanayileşirken diğer taraftan geleneksel ve daha kırılgan üretim katmanlarında sanayisizleşme baskısıyla karşı karşıya kalıyor." dedi.

Başkentte gerçekleştirilen 2026 NATO Ankara Zirvesi'nin kent sanayisi açısından yeni bir fırsat penceresi açtığını belirten Ardıç, şunları kaydetti:

"Zirvenin sanayimiz açısından asıl önemi, savunma üretim ve tedarik düzeninde başlayan değişimdir. Yeni dönemde bir ürüne veya fabrikaya sahip olmanın yanında, üretim kapasitesinin belgelenebilir, uluslararası sistemlerde görünür ve gerektiğinde hızla dönüştürülebilir olması da stratejik değer taşıyor. Bu yaklaşım, henüz ürünü olmasa da makine altyapısı ve üretim kabiliyeti bulunan firmalarımıza uluslararası tedarik zincirlerinin kapısını açabilir. Oda olarak, NATO'nun savunma tedarikindeki yeni düzenine üyelerimizi hazırlamak için gerekli adımları atacağız. Firmalarımızın hazırlık düzeyini tespit edecek, kapasite raporlarımızdan yararlanarak Ankara sanayisinin uluslararası sistemlerde aranabilir kabiliyet envanterini çıkaracağız. Kodlama ve teknik dosya eğitimlerinden test ve belgelendirme süreçlerine kadar ihtiyaç duydukları her alanda firmalarımızın yanında olacağız, bir tip sözleşme kılavuzu hazırlayacağız. NATO'nun uygulama planı hazırlanırken Ankara sanayisinin görüş ve ihtiyaçlarının ulusal karar süreçlerine yansıması için çalışacağız. Bugün çok sayıda KOBİ'miz, büyük savunma kuruluşlarının tedarik zincirlerinde başarıyla üretim yapıyor. Hedefimiz, firmalarımızın alt yüklenici olarak edindikleri bilgi ve tecrübeyi daha ileri bir seviyeye taşıyarak kendi ürün ve teknolojilerini geliştirmelerini sağlamaktır."

Kaynak: AA