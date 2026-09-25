OSSA, 14-16 Ekim'de Ankara'da IDA için KOBİ'leri uluslararası işbirliğine hazırlıyor

OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yarsan, savunma sanayisideki gelişmelerle birlikte küçük ve orta ölçekli işletmelerin de (KOBİ) yeni görevlere hazırlandığını belirtti.

Yarsan, 14-16 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirilecek IDA Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri öncesinde, etkinliğe ilişkin hedefleri, Türk savunma sanayisinde KOBİ'lerin rolünü ve sektörün ihracat potansiyelini değerlendirdi.

Bu yıl IDA Türkiye'de önceki yıllara kıyasla daha fazla yabancı firma görmeyi beklediklerini belirten Yarsan, etkinliğin temel amacının Türk KOBİ'leri ile uluslararası firmalar arasında yeni işbirlikleri oluşturmak olduğunu söyledi.

Yarsan, "Hedefimiz, firmalarımızın karşılıklı B2B görüşmeleri yaparak iş potansiyellerini ve iş güçlerini artırmak. Önceliğimiz yurt dışı bağlantılarını da artırmak. Burada ana yüklenicilerimiz de bizi destekliyor. Ziyaretçi olmadığı için en büyük avantajımız tamamen iş odaklı görüşmelerin yapılması. Bu yılın da başarılı olacağını ümit ediyoruz." dedi.

IDA Türkiye'nin yurt dışındaki ilk hedefi İspanya

Türk savunma ve havacılık sanayisinde faaliyet gösteren yerli firmaların üretim kapasitelerinin giderek arttığını ve Avrupa pazarında Türk ürünlerine yönelik ilginin güçlendiğini ifade eden Yarsan, TUSAŞ'ın İspanya'ya HÜRJET ihracatını bu süreçte önemli bir gelişme olarak değerlendirdi.

OSSA'nın IDA etkinliğini uluslararası alana taşımayı planladığını açıklayan Yarsan, gelecek yıldan itibaren organizasyonun bir yıl Türkiye'de, bir yıl yurt dışında gerçekleştirilmesini hedeflediklerini belirtti.

Yarsan, şöyle konuştu:

"Türkiye zaten şu anda ürünleriyle en fazla öne çıkan ülkelerden biri. Avrupa tarafı da artık bizim ürünlerimize istekli. TUSAŞ'ın İspanya'ya sattığı HÜRJET ile beraber İspanya tarafında da pozitif yönde bir ilerleyiş başladı. OSSA olarak hedefimiz de önümüzdeki yıldan itibaren bir yıl Türkiye, bir yıl yurt dışında olmak. İlk hedefimizi İspanya olarak koyduk, HÜRJET'in kazandıracağı ivme ile yurt dışına açılmak istiyoruz. İspanyol firmaları da buna pozitif bakıyor."

Sonraki yıllarda farklı ülkelerde de etkinlikler düzenlemeyi ve Türk KOBİ'lerinin uluslararası organizasyonlarda daha fazla yer almasını istediklerini dile getiren Yarsan, bu süreci Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile görüşerek ve Türkiye'nin savunma sanayisi politikaları doğrultusunda ilerletmeye çalıştıklarını kaydetti.

OSSA, 14'üncü UR-GE projesine ulaştı

OSSA'nın KOBİ'lerin savunma ve havacılık sektöründeki konumunu güçlendirmeye yönelik çalışmalarına da değinen Yarsan, kümelenmenin öncelikli hedefinin firmaların yetenek ve kabiliyetlerini geliştirmek olduğunu vurguladı.

Bu kapsamda eğitim, ekipman ve yazılım ihtiyaçlarına yönelik desteklere erişimi kolaylaştırmaya çalıştıklarını belirten Yarsan, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) projelerinin KOBİ'lerin ihracat kapasitesini artırmada önemli bir araç olduğunu ifade etti.

Yarsan, "Biz OSSA olarak KOBİ'lerimizin yetenek ve kabiliyetlerinin artmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bununla ilgili ihtiyaç duyulan eğitimler, ekipman veya yazılımlar neler varsa onlara yönelik desteklerin firmalarımıza ulaşmasını sağlıyoruz. Bunu da genelde UR-GE kapsamında gelen desteklerle yapıyoruz. Bu destekler, firmaların tek başına değil, toplu halde hareket etmesini öngörüyor. Bununla ihracatlarını artırmalarını hedefliyoruz." diye konuştu.

OSSA'nın bugüne kadar 14 UR-GE projesi gerçekleştirdiğini aktaran Yarsan, eğitimler ve yurt dışı organizasyonlarına katılım yoluyla firmaların uluslararası pazarlara açılmasını desteklediklerini ifade etti.

Yarsan, Türkiye'nin savunma ve havacılık alanında uluslararası pazarlarda giderek daha fazla talep gördüğüne işaret ederek, özellikle Avrupa pazarında önümüzdeki dönemde daha fazla işbirliği fırsatı ortaya çıkacağına inandığını söyledi.

"Doğrusal değil, çok daha hızlı bir büyüme içerisindeyiz"

Türk savunma ve havacılık sanayisinin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yarsan, sektörün büyümesinin hızlandığını ve geliştirilen ürünlerin satış aşamasına gelmesiyle bu ivmenin devam edeceğini belirtti.

Türk savunma sanayisi ürünlerinin kalitesinin uluslararası pazarda avantaj sağladığını düşündüğünü ifade eden Yarsan, büyümenin sürdürülebilmesi için ana yüklenicilerin yanı sıra KOBİ'lerin de üretim ve tedarik kapasitesini geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

HÜRKUŞ ve HÜRJET'in yanı sıra ASELSAN ve ROKETSAN tarafından geliştirilen ürünlere işaret eden Yarsan, şunları kaydetti:

"Türk savunma ve havacılık sektörü devasa bir şekilde büyümeye devam ediyor. Doğrusal bir artışta değiliz. Biz parabolik ve hızlı bir artıştayız. Geçen yılla beraber başlayan bu hızlı artış giderek devam edecek. Türkiye'nin ürettiği ürünler nihai hale geldi ve satışa çıkıyor. HÜRKUŞ, HÜRJET, ASELSAN ve ROKETSAN'ın ürünleri bunu sağlamış oluyor. Ana yükleniciler ürünleri satıyor ve başarıyor. Esas zor görev bize düşüyor. Biz KOBİ'ler olarak onları desteklemeliyiz. Ben hep şunu söylerim: Amiral gemisi önden giderken arkadan diğer kruvazör ve destekleyici gemilerin de onu bırakmaması gerekiyor. Biz KOBİ'ler o görevdeyiz ve bunu bırakmadan destekleyeceğimize eminim."

"Herkes kendi ihtisas alanında başarılı olursa büyük başarılar gelir"

OSSA'nın temel misyonunun KOBİ'lerin gelişimini desteklemek olduğunu vurgulayan Yarsan, Türkiye'nin savunma sanayisinde sürdürülebilir büyüme için güçlü bir KOBİ ekosistemine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Avrupa ve ABD'de büyük sanayi şirketlerinin gelişiminde KOBİ'lerin üstlendiği role dikkati çeken Yarsan, Boeing'i örnek göstererek büyük firmaların çok sayıda uzmanlaşmış tedarikçiyi yöneten yapılara dönüştüğünü ifade etti.

Yarsan, "Artık Türkiye KOBİ'lerini güçlendirerek ilerleyecek. Çünkü herkes kendi ihtisas konusunda başarılı olursa, büyük başarılar gelir. Bizim OSSA olarak görevimiz bu. KOBİ'lerimizin bu görevi doğru şekilde almalarını sağlamak, onları bu platforma ve zemine hazırlamak. Biz etkinliği ve oluşumu sağlıyoruz ama firmalarımızın orada başarıyı kendilerinin sağlaması gerekiyor. KOBİ'lerimizin kendi iş dinamiklerinde birbirlerini tanımasını istiyoruz. İsimlerini biliyorlar ama hiç karşılaşmamışlar. Bu etkinliği de bunun için yapıyoruz. Herkes birbirine bir kart versin, elini sıksın, merhabalaşsın. Bütün amacımız bu." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA