Başkan Ülken: 'Sanayideki daralmayı durdurmamız lazım'

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası (AYTO) Başkanı Hakan Ülken, 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, sanayideki daralmanın durdurulması ve KOBİ'lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması gerektiğini söyledi.

2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ının (OVP) reel sektör açısından önemine dikkat çeken TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası (AYTO) Başkanı Hakan Ülken, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Programın önceki dönemlere göre daha gerçekçi bir çerçeve sunduğunu belirten Ülken, özellikle 2027 yılına odaklanılması gerektiğini ifade etti. OVP'nin biraz daha iyimser ancak gerçeğe daha yakın olduğunu belirten Ülken, "Biz Türk özel sektörü açısından baktığımızda 2027'yi önemsiyoruz. Çünkü 2028-2029 ile ilgili program seçim sonrasını planlayacak. Daha çok 2027'yi önemsiyorum" dedi.

Sıkı para politikasının finansmana erişimi önemli ölçüde daralttığını kaydeden Ülken, önümüzdeki dönemde finansal şartların bir miktar iyileşmesi gerektiğini söyledi. OVP'de yüzde 4,2 olarak öngörülen büyüme hedefinin önemli olduğunu belirten Ülken, büyümenin niteliğinin de en az oran kadar önemli olduğunu vurguladı. Ülken; "Yüzde 4'e yaklaşırsak iyidir. Ama 4'e yaklaşırken nasıl yaklaşacağımız önemli. Burada asıl önemli olan, sanayiyi nasıl durağanlıktan kurtarır, ihracatçıyı nasıl koruruz 2027'de" ifadelerini kullandı.

"Sanayideki daralmayı durdurmamız lazım"

2027 yılında Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri (YTAK) ve Eximbank kredilerinin önem kazanacağına işaret eden Ülken, desteklerin yalnızca yeni yatırımlara değil, mevcut işletmelerin finansmanının sürdürülebilirliğine de yönelmesi gerektiğini söyledi. Sanayideki daralmanın istihdam ve işsizlik hedefleri açısından da önem taşıdığını belirten Ülken, "OVP'de işsizliği düşüreceğiz, istihdamı artıracağız demişiz. Ancak yaklaşık 30 aydır PMI verileri 50'nin altında. Sanayideki daralmayı bir şekilde durdurmamız lazım" diye konuştu.

"KOBİ kredilerindeki kısıt esnetilmeli"

Dış ticaretin korunması ve iç ticaretin desteklenmesi gerektiğini ifade eden Ülken, özellikle iç talepteki yavaşlamaya dikkat çekti. Sanayi Koruma Stratejisi'nin önemli bir adım olduğunu kaydeden Ülken, ihracatçı ve sanayicinin yanı sıra KOBİ'lerin işletme finansmanına erişiminin de kolaylaştırılması gerektiğini belirtti.

Başkan Ülken; "KOBİ kredilerindeki kısıt tamamen kaldırılmasa bile esnetilmeli. Nakit akış döngüsünde problem oluşturacak. Genel çerçevede piyasayı açmak lazım. Piyasayı biraz daha açmamayı sürdürürsek şirketlerimiz çok zorlanacak" dedi.

İhracatçı ve imalat sanayisine yönelik desteklerin artırılması gerektiğini vurgulayan Ülken, Eximbank kredi maliyetlerinin gözden geçirilmesi ve istihdam üzerindeki yüklerin artırılmaması gerektiğini söyledi. Mevcut istihdam teşviklerinin korunmasının da önem taşıdığını ifade etti.

"Avrupa finansmanını iyi kullanmamız lazım"

Yeşil ve dijital dönüşüm konusunda uzun süredir çalışmalar yürüttüklerini belirten Ülken, Avrupa Birliği kaynaklarının etkin şekilde kullanılmasının ihracatın korunması açısından kritik olduğunu dile getirerek "Özellikle Avrupa finansmanını iyi kullanmamız lazım. Yurtdışı kanalları çok iyi kullanmamız lazım. Aksi halde Avrupa'yla yeşil dönüşümü yakalayıp ihracatımızı korumamız mümkün gözükmüyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı