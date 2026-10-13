Belçika, Almanya ve İtalya başbakanları AB'de bürokrasiye 'acil fren' istedi

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Belçika Başbakanı Bart de Wever, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Birliği'nde (AB) bürokrasiye karşı "acil fren" mekanizması oluşturulması çağrısında bulundu.

Resmi haber ajansı Belga'ya göre, üç lider, 15-16 Ekim'de Brüksel'de düzenlenecek AB Zirvesi öncesinde, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'ya gönderdikleri ortak mektupta, işletmelerin üzerindeki idari yükün azaltılmasını istedi.

Mektupta, denetimlerin ve mevzuata uyum yükümlülüklerinin risklerle ve beklenen faydalarla orantılı olması gerektiği vurgulandı.

3 lider, stratejik sektörlerdeki yatırımlara ilişkin planlama ve izin süreçlerinin hızlandırılması için yapısal bir çözüm de önerdi.

Mektupta, özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) raporlama yükümlülüklerinin azaltılması da istendi. Liderler, ispat yükünün tersine çevrilerek bir raporlama yükümlülüğünün zorunlu olduğunu AB'nin ortaya koyması gerektiğini belirtti.

Önerilen "acil fren" mekanizmasıyla AB Konseyinin son çare olarak devreye girebilmesi öngörülüyor.

Bu kapsamda gündeme getirilen "öncelik kuralı", savunma, yapay zeka, dijital teknoloji, enerji ve karbonsuzlaşma alanlarındaki yatırımlar için bazı düzenlemelerin geçici olarak askıya alınması yoluyla bu yatırımlara öncelik verilmesini amaçlıyor.

Kaynak: AA