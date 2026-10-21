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Singapur imalat KOBİ'lerine yapay zekada 45 milyon SGD'den fazla kaynak ayırdı

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Singapur imalat KOBİ'lerine yapay zekada 45 milyon SGD'den fazla kaynak ayırdı
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Singapur, gelişmiş imalat KOBİ'lerine yapay zekada üç yılda 45 milyon Singapur dolarından (yaklaşık 35,22 milyon ABD doları) fazla kaynak ayırdı. Enterprise Singapore'a göre Catalytic AI Solutions girişimi, yüksek maliyet ve sınırlı erişim gibi engelleri aşmayı hedefliyor.

SİNGAPUR, 21 Ekim (Xinhua) -- Singapur, gelişmiş imalat sektöründeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin yapay zeka çözümlerini benimsemesine yardımcı olmak amacıyla önümüzdeki üç yıl için 45 milyon Singapur dolarından (yaklaşık 35,22 milyon ABD doları) fazla kaynak tahsis etti.

Enterprise Singapore tarafından çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, yeni başlatılan Catalytic AI Solutions girişimi, yüksek geliştirme maliyetleri, sektöre özel çözümlere sınırlı erişim ve olası sonuçlara ilişkin belirsizlik gibi yapay zeka kullanımının önündeki engelleri aşmayı amaçlıyor.

Girişim kapsamında çözüm sağlayıcılar, sistem entegratörleri, ticaret birlikleri ve odalar bir araya getirilerek yapay zeka çözümlerinin uygulanması desteklenecek.

Enterprise Singapore ayrıca lojistik ve toptan ticaret sektörleri için benzer girişimler geliştirirken, ayrıntıların daha sonra açıklanacağı bildirildi.

Kaynak: Xinhua
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