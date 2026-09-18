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İsrailli Tuğgeneral Heller, şiddet olaylarına karışan Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle görüştü

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İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria Komutanı Tuğgeneral Kobi Heller, Filistinlilere yönelik saldırılar ve zorla yerinden etme faaliyetlerine karışan, aralarında uluslararası yaptırım listesindeki Eliav Libi'nin de yer aldığı Filistin topraklarını gasbeden İsraillliler ile bir araya geldi.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria Komutanı Tuğgeneral Kobi Heller, Filistinlilere yönelik saldırılar ve zorla yerinden etme faaliyetlerine karışan, aralarında uluslararası yaptırım listesindeki Eliav Libi'nin de yer aldığı Filistin topraklarını gasbeden İsraillliler ile bir araya geldi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilileri çatısı altında toplayan "Çiftlikler Birliği"nden yapılan açıklamada, Heller ile "anlamlı ve önemli" bir toplantı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ortak sorumluluk bilinciyle hareket ettiği vurgulanarak, sahadaki işbirliğini güçlendirmeye yönelik çalışmaların sürdürüleceği kaydedildi.

Toplantıya katılanlar arasında, Filistinli toplulukların zorla yerinden edilmesinde ve Filistin topraklarının gasbedilmesinde kilit rol oynadığı gerekçesiyle İngiltere, Kanada, Avustralya, Fransa ve Norveç tarafından yaptırım uygulanan aşırılıkçı Eliav Libi de yer aldı.

Kaynak: AA
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