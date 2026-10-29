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TÜBİTAK, Türk-İspanyol AR-GE projelerinde KOBİ'lere ilk 5 projede yüzde 75 destek verecek

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TÜBİTAK, Türk ve İspanyol firmaların ortak AR-GE projeleri için EUREKA Network Türkiye-İspanya 2026 Çağrısı'nı açtı. Çağrıda birden fazla Türk firmanın ortak başvurusunda bütçe üst sınırı 80 milyon lira, ilk 5 projede KOBİ'lere yüzde 75 destek olacak.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türk ve İspanyol firmaların ticarileşme potansiyeli yüksek ürün, süreç ve hizmetler geliştirmeye yönelik ortak AR-GE projelerini destekleyecek.

AA muhabirinin TÜBİTAK'tan edindiği bilgiye göre, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla "EUREKA Network Türkiye- İspanya 2026 Yılı Çağrısı" açıldı.

Tüm teknoloji ve uygulama alanlarını kapsayan çağrıda, akıllı üretim ve endüstriyel dijitalleşme, enerji ve akıllı altyapılar, akıllı mobilite, insansız hava araçları ve lojistik ile tarım-gıda alanları özellikle öneriliyor.

Projeler, Uluslararası Sanayi AR-GE Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenirken, Türkiye'deki kuruluşların teknik yeterliliklerinin ve bilgi birikimlerinin artırılması, uluslararası teknoloji birikimine erişimlerinin kolaylaştırılması ve teknoloji transferinin sağlanması hedefleniyor. Uluslararası ortaklıklarla edinilen bilgi ve deneyimin kuruluş bünyesine kazandırılması, özgün teknolojilerin geliştirilmesine hız verilmesi ve firmaların uluslararası pazarlarda yer almasına katkı sunulması da amaçlanıyor. Programın kapsamını yeni ürünlerin geliştirilmesinin yanı sıra mevcut ürünlerin iyileştirilmesi, kalite ve standartlarının yükseltilmesi, maliyetleri azaltacak tekniklerin ve yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi oluşturuyor.

Destekler, uygun bulunan AR-GE harcamaları için geri ödemesiz olarak sağlanacak. Çağrıya Türkiye'de yerleşik sermaye şirketleri, İspanya'dan en az 1 firmayla ortak başvurabilecek. Üniversiteler ve araştırma enstitüleri doğrudan başvuru yapamayacak ancak projelerde hizmet sağlayıcı olarak yer alabilecek. Aynı uluslararası projeye, Türkiye'den birden fazla firmanın katılması halinde tek bir ulusal proje başvurusu yapılacak.

Ortak başvurularda bütçe üst sınırı 80 milyon lira

Program kapsamında Türkiye'den tek firmanın başvurduğu projelerde bütçe üst limiti 25 milyon lira olacak. Birden fazla Türk firmanın ortak başvurusunda toplam bütçe üst sınırı 80 milyon lira olarak uygulanacak. Her bir firma en fazla 25 milyon liralık bütçeyle başvurabilecek.

Destek oranları, firmaların program kapsamında desteklenen proje sayısına göre değişecek. İlk 5 projede KOBİ'lere yüzde 75, büyük ölçekli firmalara yüzde 60 destek verilecek. Altıncı proje ve sonrasında bu oranlar sırasıyla yüzde 60 ve yüzde 40 olacak.

Personel, seyahat, alet ve teçhizat, yazılım, yayın, malzeme ve sarf giderleri destek kapsamında yer alacak. Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık ile hizmet alımları ve AR-GE kuruluşlarına yaptırılan çalışmalar da desteklenebilecek. Proje ekibinde, başvuru tarihi itibarıyla proje konusuyla ilgili lisans mezunu en az 1 kişi bulunacak.

Projeler, endüstriyel AR-GE içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü, proje planının ve kuruluş altyapısının uygunluğu ile çıktıların ekonomik yarara ve ulusal kazanıma dönüşme potansiyeli üzerinden değerlendirilecek.

Çağrının uluslararası başvuruları, 3 Mart 2027'de sona erecek.

Kaynak: AA
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