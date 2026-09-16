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İYİ Partili Dalgın: "Ekonomi yönetiminin tüm toplum kesimlerini aynı anda fakirleştirmesi müthiş bir maharet"

İYİ Partili Dalgın: 'Ekonomi yönetiminin tüm toplum kesimlerini aynı anda fakirleştirmesi müthiş bir maharet'
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın, "Ekonomi yönetiminin tüm toplum kesimlerini aynı anda fakirleştirmesi müthiş bir maharet. Küçük yatırımcı da dertli emekli de… Özel sektör çalışanı da dertli çiftçi de… İşsiz genç de dertli yapılandırma bekleyen esnaf da… KOBİ/ sanayici de dertli teknoloji girişimcisi de" dedi.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın,  "Ekonomi yönetiminin tüm toplum kesimlerini aynı anda fakirleştirmesi müthiş bir maharet. Küçük yatırımcı da dertli emekli de… Özel sektör çalışanı da dertli çiftçi de… İşsiz genç de dertli yapılandırma bekleyen esnaf da… KOBİ/ sanayici de dertli teknoloji girişimcisi de" dedi.

İYİ Parti Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirerek, şunları kaydetti:

"Ekonomi yönetiminin tüm toplum kesimlerini aynı anda fakirleştirmesi müthiş bir maharet. Küçük yatırımcı da dertli emekli de… Özel sektör çalışanı da dertli çiftçi de… İşsiz genç de dertli yapılandırma bekleyen esnaf da… KOBİ/ sanayici de dertli teknoloji girişimcisi de"

Kaynak: ANKA
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