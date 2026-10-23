Samsun TSO, 20 KOBİ'ye dört ay sürecek SKDM danışmanlığı başlattı

Samsun TSO'nun Avrupa Birliği destekli "Doğudan Batıya Sürdürülebilirlik Köprüsü" projesi kapsamında, Samsun'da faaliyet gösteren 20 KOBİ'ye Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) danışmanlığı verilmeye başlandı. Dört ay sürecek danışmanlık hizmetiyle işletmelerin yeşil dönüşüm süreçlerine destek olunması ve Avrupa Birliği pazarındaki rekabet güçlerinin artırılması hedefleniyor.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) koordinasyonunda, Romanya Ticaret ve Sanayi Odası ile Adana Sanayi Odası ortaklığında yürütülen ve Avrupa Birliği'nin Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu II (TEBD II) Programı kapsamında desteklenen "Doğudan Batıya Sürdürülebilirlik Köprüsü" projesi kapsamında, 20 KOBİ'ye yönelik SKDM danışmanlık hizmetinin ilk aşaması başladı. 5-9 Ekim 2026 tarihleri arasında Samsun'da gerçekleştirilen ilk firma ziyaretleriyle başlayan süreçte, işletmelerin mevcut durumları yerinde incelenerek danışmanlık çalışmalarına yönelik ilk değerlendirmeler yapıldı. Dört ay boyunca devam edecek hizmet kapsamında, firmaların karbon yönetimi ve sürdürülebilirlik alanındaki kapasitelerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Karbon ayak izleri hesaplanacak, sürdürülebilirlik eylem planları hazırlanacak

İhale sürecini kazanan firmanın iki uzmanı tarafından yürütülen danışmanlık hizmeti kapsamında, işletmelerin kurumsal karbon ayak izleri hesaplanacak, sürdürülebilirlik performansları değerlendirilecek, emisyon azaltım fırsatları belirlenerek firmalara özel sürdürülebilirlik eylem planları hazırlanacak. Firma çalışanlarına uygulamalı eğitim desteği de sunulacak süreçte, danışmanlık hizmetinin proje sonrasında da devam etmesi amacıyla eğitim alan iki Samsun TSO uzmanı ile SKDM Genç Danışmanları Eğitim Programı'na katılan 12 genç de firma ziyaretlerinde yer alarak deneyim kazanıyor. Demir-çelik, alüminyum, gübre, çimento ve elektrik gibi SKDM ile ilişkili sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ'ler arasından yararlanıcı firmalar; danışmanlığa istekli olmaları ve süreçte personel görevlendirmeleri gibi kriterler doğrultusunda Samsun TSO bünyesindeki Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından seçildi.

Murzioğlu: "KOBİ'lerimizi geleceğin rekabet şartlarına hazırlıyoruz"

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, yeşil dönüşümün işletmelerin uluslararası rekabet gücü açısından giderek daha önemli hale geldiğini belirterek, "Dünya ticaretinde sürdürülebilirlik ve karbon yönetimi artık göz ardı edilemeyecek bir noktaya geldi. Özellikle Avrupa Birliği pazarında faaliyet gösteren işletmelerimiz için karbon emisyonlarının ölçülmesi, raporlanması ve azaltılması büyük önem taşıyor. KOBİ'lerimizin bu değişime zamanında uyum sağlaması hem mevcut pazarlarını korumaları hem de yeni ticari fırsatlardan yararlanmaları açısından kritik. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizin ihtiyaç duyduğu bilgiye ve uzman desteğine erişmesini sağlayarak bu süreci en doğru şekilde yönetmelerine katkıda bulunmayı hedefliyoruz" dedi.

Sürdürülebilir üretim için kalıcı altyapı oluşturulacak

Projenin işletmelerin uzun vadeli gelişimine de katkı sağlayacağını vurgulayan Murzioğlu, "20 KOBİ'mize sunduğumuz danışmanlık hizmetiyle işletmelerimizin karbon ayak izlerini tanımalarını, emisyonlarını azaltabilecekleri alanları belirlemelerini ve sürdürülebilir üretim anlayışını iş süreçlerine dahil etmelerini amaçlıyoruz. Bununla birlikte, bu alanda eğitim alan uzmanlarımız ve oluşturulacak dijital altyapı sayesinde danışmanlık ve raporlama kapasitemizi Odamız bünyesinde kalıcı hale getirmeyi önemsiyoruz. İnanıyoruz ki yeşil dönüşüme bugünden yatırım yapan işletmelerimiz geleceğin rekabet şartlarına daha güçlü hazırlanacak. Samsun iş dünyasının sürdürülebilir, verimli ve çevreye duyarlı bir üretim yapısına kavuşması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı