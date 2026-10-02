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Bakan Şimşek, KOBİ kredi büyüme sınırının yüzde 5'e çıkarıldığını bildirdi

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Bakan Şimşek, TCMB'nin KOBİ kredilerinde büyüme sınırını yüzde 4,5'ten yüzde 5'e çıkardığını, TL zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranlarını düşürdüğünü bildirdi. Bu adımların bankaların likidite yönetimini güçlendirip KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştıracağını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) KOBİ kredileri ve Türk lirası zorunlu karşılıklara yönelik adımlarıyla, bankaların likidite yönetiminin güçleneceğini ve KOBİ'lerin finansmana erişiminin kolaylaşacağını bildirdi.

Şimşek, NSosyal hesabından, TCMB'nin zorunlu karşılık uygulamasında yaptığı değişiklikleri değerlendirdi.

Makro ihtiyati adımlarla finansal sisteme ve reel ekonomiye destek verdiklerine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"KOBİ kredilerinde büyüme sınırı yüzde 4,5'ten yüzde 5'e yükseltildi. Türk lirası zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranları düşürüldü. Böylece bankaların likidite yönetimi güçlenirken KOBİ'lerimizin finansmana erişimi kolaylaşacak. Dezenflasyon sürecini gözeten, hedefli ve seçici yaklaşımımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

Kaynak: AA
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