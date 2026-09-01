AYTO üyelerine KOBİ destek programları tanıtıldı

Aydın Ticaret Odası (AYTO) üyelerine yönelik düzenlenen çevrimiçi toplantıda, KOBİ'lerin kapasite ve dijital dönüşüm yatırımlarına yönelik destekler ile istihdamı korumaya yönelik programlar hakkında bilgi verildi.

AYTO'nun imalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık, bilişim altyapısı, veri işleme, barındırma ile bilimsel araştırma ve geliştirme sektörlerinde faaliyet gösteren üyelerine yönelik düzenlenen "Kapasite Geliştirme Destek Programı ve İstihdamı Koruma Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı", çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Toplantıda Kapasite Geliştirme Destek Programı hakkında bilgi verilirken, 22 Ağustos itibarıyla başlayan 3. Dönem başvurularının 15 Eylül 2026 tarihinde sona ereceğini belirtildi. Program kapsamında KOBİ'lerin verimliliğinin, dayanıklılığının, üretim kapasitesinin, pazar büyüklüğünün ve kurumsal yapısının güçlendirilmesine yönelik ölçek büyütme ve dijital dönüşüm yatırımlarının desteklenmesinin hedeflendiğinin belirtildiği programda aynı zamanda büyük işletmelerin tedarik zincirinde yer alan KOBİ'lerin geliştirilmesine katkı sağlanmasının da amaçlandığı ifade edildi. Program kapsamında başvuru şartları, özel istisnalar ile kredi alt ve üst limitlerine ilişkin katılımcılara ayrıntılı bilgiler verildi. Bilgilendirmelerin ardından toplantı, soru cevap bölümü ile sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı