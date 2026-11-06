İGE, ihracatçılar için 5 milyar liralık sürdürülebilirlik kefalet paketi başlattı

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İhracatı Geliştirme AŞ (İGE), ihracatçıların yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanındaki finansman ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla "Sürdürülebilirlik Destek Paketi"ni hayata geçirdi.

İGE'den yapılan açıklamaya göre, teminat yetersizliği nedeniyle finansmana erişmekte güçlük çeken ihracatçılara yönelik hazırlanan paket kapsamında, Türk lirası, ABD doları ve avro cinsinden nakdi kredilerin yanı sıra Türk lirası reeskont kredilerine de kefalet sağlanıyor.

İGE'nin özkaynaklarına dayalı kefalet desteği sunduğu paket sayesinde toplam 5 milyar lira tutarında krediye kefalet sağlanması hedefleniyor.

KOBİ ve KOBİ dışı ihracatçılar, 50 milyon liraya kadar kredi ihtiyaçları için 24 aya varan vadelerle kefalet desteğinden yararlanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGE Genel Müdürü Fatih Tuğrul Topaç, uluslararası ticarette sürdürülebilirlik kriterlerinin giderek daha belirleyici hale gelmesinin ihracatçıların yeşil dönüşüm yatırımlarını ve bu alandaki finansman ihtiyaçlarını artırdığını ifade etti.

Topaç, İGE Sürdürülebilirlik Destek Paketi'ne ilişkin, "Paketle, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik faaliyetleri için kullanılacak kredilere kefalet sağlayarak ihracatçılarımızın uzun vadeli rekabet gücünü desteklemeyi amaçlıyoruz. Önümüzdeki dönemde de ihracatçılarımızın değişen ihtiyaçları doğrultusunda yeni destek mekanizmaları geliştirmeyi sürdüreceğiz." yorumunu yaptı.

Sürdürülebilirlik kriterlerinden en az birini karşılayan ihracatçılar destek paketinden yararlanabilecek

Açıklamaya göre, İGE Sürdürülebilirlik Destek Paketi'nden, belirlenen sürdürülebilirlik kriterlerinden en az birini karşılayan KOBİ ve KOBİ dışı ihracatçılar yararlanabilecek.

Bu kapsamda, GREENTİM raporuna sahip, Greendeks sertifika notu C ve üzerinde olan, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında raporu bulunan veya Ticaret Bakanlığından responsible statüsü kazanan ihracatçılar destekten faydalanabilecek.

Yeşil dönüşüm amacıyla uluslararası fon kaynağı bulunan bankalar aracılığıyla kredi kullanacak ihracatçılar da paketten istifade edebilecek.

Destek paketinden faydalanmak isteyen KOBİ ve KOBİ dışı ihracatçılar, 31 Aralık 2027 tarihine kadar bankalar aracılığıyla başvuruda bulunabilecek.

Kaynak: AA