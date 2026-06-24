Kocaeli'deki KOBİ'lere ABD'ye ihracat fırsatları anlatıldı

Kocaeli'de, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) Amerika'ya ihracatını artırmak, yatırım ve endüstriyel işbirliğini geliştirmek amacıyla "Gebze'den Dünyaya: Türkiye-ABD Ticaret ve Yatırım Köprüsü" konferansı düzenlendi.

Ticaret Bakanlığının desteğiyle, Amerikan Türk Ticaret ve Yatırım Konseyi (ATIC), KOSGEB Kocaeli Bölge Müdürlüğü ve Gebze Ticaret Odasının ev sahipliğinde, Amerika pazarına açılmak isteyen KOBİ'leri bekleyen fırsatlar ve izlenmesi gereken yol haritalarının anlatıldığı konferans, Gebze Ticaret Odası konferans salonunda yapıldı.

Konferansta, geçen yıl dünya genelinden 3,7 trilyon dolarlık ithalat yapan Amerika'nın, 2025'te sadece Avrupa'dan 633 milyar dolarlık ürün ve hizmet aldığı aktarıldı. Bu devasa hacmin, Türkiye'den ihracat yapan ya da yapmayı hedefleyen her KOBİ için çok büyük fırsatlar barındırdığı vurgulandı.

Kocaeli bölgesinde bulunan 95 bin KOBİ'nin sürece daha fazla dahil edilmesi ve Amerika'ya ihracatın artırılması amaçlanan konferansta konuşan ATIC Başkanı Erden Bilginer, Türk ve Amerikan KOBİ'lerinin ihracat ve ithalatlarını birleştirerek ihracatı arttırmayı hedeflediklerini söyledi.

Avrupa ve doğu pazarında yaşanan sıkıntılardan kaynaklı Amerika pazarında fırsatların olduğunu, yıllık 100 milyar dolarlık potansiyel bulunduğunu belirten Bilginer, "İran-Amerika savaşı sonucu Hürmüz Boğazı'nın tıkanmasıyla doğuya ihracat ve ithalat tamamen kapandı. Dolayısıyla yüzünüzü doğudan biraz batıya döndüğünüzde Amerika ve Avrupa var. Karbon salınımından, emisyon hacminden bahsettiğimiz zaman Avrupa pazarı da yavaş yavaş tıkanmaya başladı. Yüzünüzü döndüğünüzde ise Amerika'da çok önemli bir kapı açıldı. İhracat yapma amacımız var. KOBİ'lerin de finansmana ihtiyacı var. Finansmanın dışında yapacakları yatırımı nereye ve nasıl yapacaklarını bildirmeye ihtiyacımız var." diye konuştu.

Bilginer, Amerika'nın dünyada yatırıma en fazla teşvik veren ülke olduğuna değinerek, şöyle devam etti:

"Amerika yatırım yapacak firmalara arazi tahsis ediyor, çalıştırdığın personelin maaşlarının belli bir oranda karşılıyor ve vergilerden de muaf tutuyor. Amerika'da bu imkanlar çok var. KOSGEB aracılığıyla finansmanı mükemmel olan firma grupları var ama Amerika'ya ihracat yapamıyorlar. Amerika'da yatırım yapmak isteyenlere inanılmaz imkanlar sağlanıyor, orada Türk ve Amerikan şirketlerinin birleşme olasılığı oldukça arttı. Amerikan şirketleri satışa çıkarılmaya başlandı. Türkiye'de finansmanı mükemmel olan Türk firmalarının Amerikan pazarına Amerikan şirketi satın alarak girmesi, durumu çok kolaylaştırıyor. Biz burada, dökme olan malı 7 dolara Amerika'ya satıyoruz. Bizden alınan mal orada 14 dolara satılıyor. Biz neden kendimiz orada bu katma değeri yapmayalım."

KOSGEB Kocaeli Bölge Müdürü İbrahim Ustaömer, işletmelere ve girişimlere sonuna kadar hem finansman hem de mentörlük desteği verdiklerini belirtti.

Ürünün satışının çok önemli hale geldiğine işaret eden Ustaömer, "İşletmelerimizi kuruluş aşamasından uluslararası aktör haline getirecek şekilde destek programlarımızı kurguladık ve uyguladık. Dünyanın hemen hemen her bölgesinde aynı giderlere yakın benzer ürünler üretilebiliyor. Her ülkenin ve pazarın stratejisi farklı. Bu stratejileri iyi bilmek, ona göre hazırlanmak ve pazarlara giriş yapmak gerekiyor. Amerikan pazarına yönelik girişimlerimiz ve işletmelerimiz buradaki bilgilerden yararlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş da üretmeden ve ürettiğini ihraç etmeden bir ülkenin gelişme ve ilerleme şansı olmadığını ifade etti.

Dünya'da yeni argümanların ortaya çıkmaya başladığına dikkati çeken Aslantaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sanayimizi geliştirirken de güncellemek, yenilemek ve dijitalleşmek gerekiyor. Sınırda karbon denetimi mekanizması gibi bütün bunları dikkate almadan ve çalışma ekosistemimize katmadan ileriye gitmemiz mümkün değil. Tüm bunları yaparken elbette yeni pazarlar bulmak için de gitmek istediğimiz pazarın sosyal ve kültürel yaşantısından tutun vergi sistemine kadar çok ciddi analiz yapmak gerekiyor. Ben malı filan ülkede satayım demek mümkün değil bu devirde."

Ticaret Bakanlığı Ticaret Uzmanı Affan Gazi Demirci ile ATIC Genel Sekreteri Mustafa Kınık'ın Amerika ticaretiyle ilgili sunumlar yaptığı konferans, plaket ve sertifika töreninin ardından sona erdi.