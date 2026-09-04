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Çin, KOBİ'lerin Gelişimi için APEC Ekonomileriyle İşbirliğini Güçlendirecek

Çin, KOBİ'lerin Gelişimi için APEC Ekonomileriyle İşbirliğini Güçlendirecek
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GUANGZHOU, 4 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Guoqing, daha fazla küçük ve orta ölçekli işletmenin (KOBİ) gelişip büyümesine destek olmak üzere tüm taraflarla çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

GUANGZHOU, 4 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Guoqing, daha fazla küçük ve orta ölçekli işletmenin (KOBİ) gelişip büyümesine destek olmak üzere tüm taraflarla çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Zhang, cuma günü ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da düzenlenen 32. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Bakanlar Toplantısı'nın açılış töreninde konuşma yaptı.

Zhang, KOBİ'lere yönelik politika desteğini artırdıklarını ve KOBİ'lerin yüksek kaliteli kalkınmasını ortaklaşa teşvik etmek üzere APEC ekonomileriyle tatbiki işbirliğini güçlendirdiklerini belirtti.

Zhang, dört büyük küresel inisiyatifi hayata geçirmek, adil ve eşitlikçi bir piyasa ortamı oluşturmak, kapsayıcı ve paylaşımcı bir hizmet sistemi kurmak ve açık, dinamik, dirençli ve barışçıl bir Asya-Pasifik topluluğunun inşasına katkıda bulunmak üzere tüm taraflarla çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Zhang, Guangdong'da bulunduğu süre içinde 21. Çin Uluslararası Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Fuarı'nın açılış törenine de katılarak bir konuşma yaptı. Zhang, KOBİ'leri ana faaliyet alanlarına odaklanmaya, kilit teknolojilerde yetkinliklerini artırmaya, kaliteli markalar oluşturmaya ve karşılaştırmalı avantajlarından yararlanarak uzmanlaşmış ve nitelikli bir gelişim izlemeye çağırdı.

Kaynak: Xinhua
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