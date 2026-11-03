Selden etkilenen işletmelere sıfır faizli kredi! Bakan Kacır 1 milyon TL'ye kadar destek açıkladı

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SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sel ve taşkınlardan etkilenen KOBİ'ler için KOSGEB aracılığıyla Acil Durumlar Desteği'nin hayata geçirildiğini duyurdu. Destek kapsamında küçük işletmelere 1 milyon TL, mikro işletmelere ise 500 bin TL'ye kadar kredi sağlanacak.

İSTANBUL VE DİĞER ŞEHİRLERDEKİ KOBİ'LER KAPSAMDA

Bakan Kacır, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, " İstanbul'da ve diğer şehirlerimizde sel ve taşkın felaketlerinden etkilenen KOBİ'lerimizin ekonomik kayıplarını telafi edebilmesi ve faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla KOSGEB eliyle Acil Durumlar Desteğini hayata geçiriyoruz" dedi.

FAİZİN TAMAMI KOSGEB'DEN, 6 AY ÖDEMESİZ

Açıklamaya göre kredilerde finansman maliyeti olmayacak; kredi faizi ya da kâr payının tamamı KOSGEB tarafından karşılanacak. Krediler 24 ay vadeli olacak ve 6 ay ödemesiz dönem uygulanacak.

Destek için son başvuru tarihi 31 Aralık 2026 olarak belirlendi. Kacır, "KOBİ'lerimizin yanlarında olmaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı