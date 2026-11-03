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Selden etkilenen işletmelere sıfır faizli kredi! Bakan Kacır 1 milyon TL'ye kadar destek açıkladı

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Selden etkilenen işletmelere sıfır faizli kredi! Bakan Kacır 1 milyon TL'ye kadar destek açıkladı
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul başta olmak üzere sel ve taşkınlardan etkilenen KOBİ'ler için KOSGEB Acil Durumlar Desteği'ni açıkladı. Küçük işletmelere 1 milyon TL, mikro işletmelere 500 bin TL'ye kadar verilecek kredinin faiz ya da kâr payının tamamını KOSGEB karşılayacak. Krediler 24 ay vadeli ve 6 ay ödemesiz olacak; son başvuru tarihi 31 Aralık 2026.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sel ve taşkınlardan etkilenen KOBİ'ler için KOSGEB aracılığıyla Acil Durumlar Desteği'nin hayata geçirildiğini duyurdu. Destek kapsamında küçük işletmelere 1 milyon TL, mikro işletmelere ise 500 bin TL'ye kadar kredi sağlanacak.

İSTANBUL VE DİĞER ŞEHİRLERDEKİ KOBİ'LER KAPSAMDA

Bakan Kacır, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, " İstanbul'da ve diğer şehirlerimizde sel ve taşkın felaketlerinden etkilenen KOBİ'lerimizin ekonomik kayıplarını telafi edebilmesi ve faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla KOSGEB eliyle Acil Durumlar Desteğini hayata geçiriyoruz" dedi.

FAİZİN TAMAMI KOSGEB'DEN, 6 AY ÖDEMESİZ

Açıklamaya göre kredilerde finansman maliyeti olmayacak; kredi faizi ya da kâr payının tamamı KOSGEB tarafından karşılanacak. Krediler 24 ay vadeli olacak ve 6 ay ödemesiz dönem uygulanacak.

Destek için son başvuru tarihi 31 Aralık 2026 olarak belirlendi. Kacır, "KOBİ'lerimizin yanlarında olmaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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