ASO ve TTGV, Antalya'daki COP31 öncesinde sanayi için yeşil dönüşüm çağrısı yaptı

Ankara Sanayi Odası (ASO) ile Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), COP31 öncesinde sanayinin yeşil ve dijital dönüşümüne yönelik ortak deklarasyon yayımladı. ASO Başkanı Seyit Ardıç, "Ortak Ar-Ge, pilot uygulama ve üretim programlarıyla teknolojik yetkinlikleri daha fazla ülkeye yayalım" dedi.

ASO ile TTGV, 9 ila 20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek COP31 öncesinde sanayinin yeşil ve dijital dönüşümüne yönelik ortak çağrıda bulundu. İki kurum tarafından yayımlanan ortak deklarasyonda, iklim hedeflerine ulaşılırken gelişmekte olan ülkeler arasındaki teknoloji ve kalkınma farklarının azaltılması gerektiği vurgulandı. Erişilebilir finansman, teknoloji ortaklıkları ve ortak Ar-Ge çalışmalarının artırılması istendi.

Gelişmekte olan ülkelerin teknolojik kapasitesi artırılmalı

Liderlere finansman ve teknoloji ortaklığı çağrısında bulunan ASO Başkanı Seyit Ardıç, yayının sunuşunda Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapmasının somut iş birlikleri ve destek mekanizmaları geliştirmek için önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Finansman ve teknolojiye erişim güçlüklerinin işletmelerin ihracat pazarlarını ve rekabet güçlerini tehdit ettiğini vurgulayan Ardıç, gelişmekte olan ülkelerin üretme ve teknoloji geliştirme imkanlarını genişletmenin öncelikli olması gerektiğine dikkat çekti.

"Ortak Ar-Ge, pilot uygulama ve üretim programlarıyla teknolojik yetkinlikleri daha fazla ülkeye yayalım"

COP31'e katılacak liderler ve karar alıcılarına seslenen Ardıç, "İklim hedeflerine ilerlerken ülkeler arasındaki teknoloji ve kalkınma farklarını azaltmaya çalışalım. Uzun vadeli ve erişilebilir iklim finansmanını, KOBİ'lerin de yararlanabileceği somut yatırım imkanlarına dönüştürelim. Ortak Ar-Ge, pilot uygulama ve üretim programlarıyla teknolojik yetkinlikleri daha fazla ülkeye yayalım" dedi.

ASO'nun sahadan aldığı bilgiyi araştırmalarla derinleştirerek politika önerilerine ve uygulama programlarına dönüştürdüğünü ifade eden Ardıç, yeşil ve dijital dönüşümün işletmelerin günlük kararlarına ve üretim kültürüne yerleşmesi için çalıştıklarını belirtti.

"İlk riski üstlenecek, demonstrasyon projelerini destekleyecek ve elde edilen bilgiyi paylaşacak mekanizmaları güçlendirelim"

TTGV Yönetim Kurulu Başkanı Değerhan Usluel ise, temel güçlüğün bilinen iklim teknolojilerini gerçek üretim koşullarına taşıyacak mekanizmaların yeterince kurulamamasında olduğunu belirterek, "İlk riski üstlenecek, demonstrasyon projelerini destekleyecek ve elde edilen bilgiyi paylaşacak mekanizmaları güçlendirelim" ifadelerini kullandı.

Yeşil ve dijital dönüşümde bütüncül yaklaşım vurgulandı

Yayımlanan ortak deklarasyonda, "Teknolojiye erişim tek başına yeterli değil. Gelişmekte olan ülkeler teknolojiyi öğrenen, uyarlayan, geliştiren ve üreten aktörlere dönüşmeli. İklim finansmanı somut uygulamalara dönüşmeli. Özellikle KOBİ'lerin yararlanabileceği erişilebilir finansman ve yatırım mekanizmaları güçlendirilmeli. Teknolojiler laboratuvardan sahaya taşınmalı. Ortak Ar-Ge, demonstrasyon projeleri ve üretim ortaklıklarıyla yenilikçi çözümlerin uygulanması ve yaygınlaştırılması desteklenmeli. Yeşil ve dijital dönüşüm birlikte ele alınmalı. Mevcut sanayinin daha temiz, verimli ve dayanıklı hale getirilmesi kadar, dönüşümü mümkün kılacak teknolojileri üretme kapasitesinin geliştirilmesi de önceliklendirilmeli. Uluslararası iş birlikleri teknolojik eşitsizlikleri azaltacak şekilde kurgulanmalı. Gelişmekte olan ülkeler arasında ortak öğrenme, teknoloji geliştirme ve üretim mekanizmaları yaygınlaştırılmalı. İklim hedeflerine ulaşmak için teknolojiyi geliştirmek kadar, onu uygulanabilir, ölçeklenebilir ve yaygın etki oluşturan çözümlere dönüştürülmeli" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı