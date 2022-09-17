İngilizler Haberleri - İngilizler Haber - Haberler

İngilizler Haberleri
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Ümraniye Meydanı Açılışını Yapan İmamoğlu: "Aynı Düşünmeyebiliriz Ama Halkın Çıkarları Noktasında Birleşmek Zorundayız"
Son dakika! İngiliz basınından bomba iddia: Rus lider Putin'in aracına silahlı saldırı düzenlendi
İngilizleri kendine hayran bırakıp yarışmayı birinci bitirmişti! Şimdi de podyumu yıktı geçti
Vahdettin Kimdir? Sultan Vahideddin ne zaman yaşadı? Sultan Vahdettin hayatı ve biyografisi!
Kraliçe Elizabeth'in ölümü Avustralya'da monarşi tartışmalarını yeniden gündeme getirdi
İngiltere'de 2. Elizabeth'in ölümü sömürge dönemine dair tartışmaları gündeme taşıdı
İBB Meclisi'ne Vahdettin tartışması damga vurdu! CHP'liler ve AK Partililer birbirine girdi
Son dakika haber: Yeniden görülen Adnan Oktar organize suç örgütü davası yarına ertelendi
Elizabeth'in prenses olarak gelip kraliçe olarak ayrıldığı Kenya'daki otel: Treetops
Sakarya gündem haberi: Bütün vatan sathının savunulmasının emredildiği Sakarya Muharebesi'nin üzerinden 101 yıl geçti
Kraliçe'nin ölümü sonrası İngiltere'de pasaportlar, paralar ve milli marş dahil bir çok şey değişecek
Osmanlı'yla ilgili sözleri tepki çeken Tunç Soyer, kendini Atatürk'ün sözleriyle savundu
İngiltere Kraliçesi Camilla'nın takacağı taçta Osmanlı detayı! Elmasını Sultan Abdülmecit hediye etmiş
Eskişehir gündem haberleri | Koza Han esnafı İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ziyaretini anılarla yaşatıyor
Son dakika haber | Yunanlılara kafa tutan Türk balıkçı, Çanakkale Savaşları'ndan kalma 'Lundy' batığına daldı
Avrupa'da doğalgaz sıkıntısı sonrası yabancılar Türkiye'den yer ayırtmaya başladı
Kraliçe'nin sağlığının kötüleştiğini duyan sevenleri Buckingham Sarayı'nın önünde toplandı (2)
Avrupa'da doğalgaz sıkıntısı sonrası yabancılar Türkiye'den yer ayırtmaya başladı
Denizli haberi | Babadağ'dan gerçekleştirilen yamaç paraşütü uçuş sayısı 100 bini aştı
Truss'tan Başbakan olarak ilk açıklama: "Şimdi sorunları çözmenin zamanı"Truss, Başbakanlık Konutu'na yerleşti
"Cesur bir planım var" diyen İngiltere'nin yeni Başbakanı ilk yapacağı icraatı anlattı
İngiltere'yi karıştıran yarışma ödülü: 4 aylık elektrik faturalarınızı ödüyoruz
Dolmabahçe Sarayı'ndaki tarihi eser niteliğindeki avize ve şamdanlara özel bakım
Dolmabahçe Sarayı'ndaki tarihi eser niteliğindeki avize ve şamdanlara özel bakım
Büyük zaferin 100. yıl dönümü! Vali Yerlikaya ve İmamoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Taksim'e çelenk bıraktı
Afrika'ya ziyarette bulunan Macron'dan Türkiye'ye küstah suçlama: El altında Fransa düşmanlığı yapan ağlar var
Milli Mücadele döneminde büyük öneme sahipti, tarihi yapının kalıntısı bile bulunmuyor
Samsun gündem haberi... Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı
Orhan Boran kimdir? Orhan Boran kaç yaşındaydı, nereli? Orhan Boran biyografisi nedir?
25 Mayıs Tarihte Bugün ne odu? 25 Mayıs'ta ne oldu? 25 Mayıs ne günü? 25 Mayıs'ta doğan ünlüler!