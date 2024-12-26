122 yaşındaki yaşayan tarih Irak'taki Osmanlı dönemini anlattı

Irak'ın Musul kentine bağlı Telafer ilçesinde oğlu ile yaşayan 122 yaşındaki Emşe Aslan, Osmanlının son dönemlerine ve Irak'ın İngilizler tarafından nasıl işgal edildiğine tanıklık ettiğini anlattı. Irak'ın Osmanlı Devleti'nin kontrolünde olduğu dönemi özlemle hatırlayan Irak Türkmeni Aslan, Irak'ı işgal eden İngilizlerin Musul'a girdikleri zamanı dün gibi hatırladığını söylüyor.

EN ÇOK OSMANLI DÖNEMİNİ HASRETLE ANIYOR

Sağlık durumu ve hafızası gayet iyi olan 6 çocuk sahibi Aslan 1 Temmuz 1902'de tamamı Türkmenlerden oluşan Telafer ilçesinde doğdu. Osmanlı Devleti, 1 ve 2. Dünya Savaşları, Irak'ın krallık ve Cumhuriyet dönemlerinin yanı sıra Baas Partisi dönemini de gören Aslan, en çok Osmanlı dönemini hasretle anıyor.

GENÇTİK VE ÇOK KORKTUK

Aslan, doğduğu 1902'den beri Musul kentinden başka hiçbir yere gitmediğini ve ömrünün hemen hemen tamamını Telafer'de geçirdiğini söyledi. Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz askerlerinin Irak'ı işgal ettiği günleri hatırladığını belirten Aslan, askerlerin Telafer ilçesini batı yönünden ve mahallelerden işgal etmeye başladığını aktardı. "Atların çektiği top arabalarıyla silahlı İngiliz askerleri kalabalık şekilde ilçe merkezine girdiler. Gençtik ve çok korktuk, onları pencerelerden ve kapı aralıklarından seyrettik." diyen Aslan, askerlerin Telafer'i ele geçirdikten bir iki gün sonra Musul kent merkezine doğru ilerlediklerini dile getirdi.

"İŞGAL DÖNEMİNDE KITLIK YAŞADIK"

İngiliz işgali döneminde zor günler ve kıtlık yaşadıklarını anlatan Aslan, İngiliz askerlerinin ilçeden geçtikleri sırada yanlarında erzak ve silah taşıdıklarını söyledi.İşgal günlerinde Telafer'in tarihi kalesine çıkmalarının İngilizler tarafından yasaklandığını ifade eden Aslan, o günlerde genç kız olduğundan dolayı ailesinin onun evin dışına çıkmasına izin vermediğini belirtti.

"OSMANLI DÖNEMİNDE ÇOK GÜVENLİ, İSTİKRARLI VE GÜZEL BİR SOSYAL HAYATIMIZ VARDI"

Çocukluk ve gençliğinin Osmanlı döneminde güzel geçtiğini ifade eden Aslan, o dönem memlekette hiçbir sorunun yaşanmadığını ve o dönemi hasretle yad ettiğini aktardı. İngiliz işgali öncesi Osmanlı döneminde Telafer ve Musul kentinin istikrarlı bir yer olduğunu anlatan Aslan, "Osmanlı döneminde çok güvenli, istikrarlı ve güzel bir sosyal hayatımız vardı." ifadelerini kullandı. Aslan Birinci Dünya Savaşı'nın başladığı dönemi iyi hatırladığını söyleyerek "Savaş başladığında yaşım küçüktü ama yakın akrabalarımdan genç erkeklerin hepsinin seferberliğe katıldığını hatırlıyorum." diye konuştu.

TELAFER'DEKİ KAÇA KAÇ OLAYI'NIN DA ŞAHİDİ

İngilizlerin Irak'ı işgal etmesinden yaklaşık iki yıl sonra Telafer'de Türkmenler tarafından başlatılan ve daha sonra tüm Irak'a yayılan Kaça Kaç Ayaklanması'nı da hatırladığını aktaran Aslan, tüm Telaferlilerin tek yumruk olup İngiliz işgaline karşı ayaklanma başlattığını söyledi. İşgal ve ayaklanma döneminde çok zorluklar çektiklerini ve büyük bir kıtlığın yaşandığını anlatan Aslan, aylarca ekmek ve hurma hoşafı tükettiklerini aktardı.