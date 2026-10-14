Haberler

Muğla Valisi Akbıyık, İngiliz Büyükelçi Anderson'a turizm potansiyelini anlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla Valisi Akbıyık, İngiliz Büyükelçi Anderson'a turizm potansiyelini anlattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jennifer Anderson, Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı ziyaret etti. Görüşmede Akbıyık, kente gelen yabancı ziyaretçiler arasında İngilizlerin ilk sırada olduğunu ve İngiliz vatandaşları için güvenlik tedbirleri alındığını belirtti.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jennifer Anderson, Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.

Türkiye'deki görevine kısa süre önce başlayan Anderson, Marmaris Fahri Konsolosu Doğan Tugay ve beraberindeki heyetle Valilik'te Akbıyık ile görüştü.

Görüşmede, Muğla'nın turizm potansiyeli hakkında bilgi veren Akbıyık, kente gelen yabancı ziyaretçiler arasında İngiliz vatandaşlarının ilk sırada yer aldığını belirtti.

İngiliz vatandaşlarının kentte huzur ve güven içinde vakit geçirmeleri için gerekli tedbirlerin alındığını ifade eden Akbıyık, Anderson'a yeni görevinde başarılar diledi.

Büyükelçi Anderson da yürütülen koordinasyon ve işbirliği dolayısıyla Akbıyık'a teşekkür etti.

Kaynak: AA
Bu haber 114 sitede yayınlandı.
Babasını bıçaklayarak öldürdü, ardından intihara kalkıştı

Babasını bıçakla katledip intihara kalkıştı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Halk TV'ye kayyum kararına tepki! Mansur Yavaş'tan 28. madde hatırlatması

Halk TV'ye kayyum kararına tepki! Mansur Yavaş'tan 28. madde çıkışı
Selçuk Yöntem’den Milyoner itirafı: Eleştirdiğim şeyi ben de yaptım

Selçuk Yöntem'den Milyoner itirafı: Koltuğa oturunca işler değişti
Hadise’den bomba itiraf: Yeniden evlenmek ve anne olmak istiyorum

Evliliği 5 ayda biten ünlü şarkıcıdan bomba itiraf: Yeniden...

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’den İtalya tatili

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’den İtalya tatili
Yamal'dan alkış alan hareket! Yağmur altında bekleyen Galatasaraylı futbolcuları unutmadı

Helal olsun Yamal! Yağmur altında bekleyen G.Saraylı futbolcularla...
DEM Parti'den peş peşe Halk TV tepkisi! Çok sert sözler

DEM Parti'den peş peşe Halk TV tepkisi! Çok sert sözler
Esenyurt'ta can pazarı! Sel sularına kapılan kadını son anda kurtardılar

İstanbul'un göbeğinde kabus dolu anlar!