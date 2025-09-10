Haberler

İngiltere Sırbistan'ı sahadan sildi

Dünya Kupası Elemeleri K Grubu'nda İngiltere, deplasmanda Sırbistan'ı 5-0 mağlup etti. İngilizler bu skorla birlikte 5'te 5 yaptı.

Dünya Kupası Elemeleri K Grubu'nda beşinci hafta maçında Sırbistan ile İngiltere karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı deplasman ekibi İngiltere, 5-0 gibi ezici bir skorla kazandı.

İNGİLTERE ŞOV YAPTI

Maçın ilk golünü 33. dakikada Harry Kane kaydetti. İngiltere, 35. dakikada Noni Madueke farkı ikiye çıkardı. İkinci yarıya da iyi başlayan konuk ekip, 52. dakikada Ezri Konsa ile skoru 3-0yaptı. 75. dakikada Marc Guehi ve 90'da Marcus Rashford'ın penaltısından birer gol daha bulan İngiltere, maçı 5-0 galip bitirdi.

SIRBİSTAN 10 KİŞİ

Sırbistan'daNikola Milenkovic, 72. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

5'TE 5 YAPTI

Thomas Tuchel yönetiminde sahaya çıkan İngiltere, bu sonuçla birlikte elemelerde 5'te 5 yaptı ve liderliğini 15 puanla sürdürdü. Sırbistan ise 7 puanla üçüncü sırada kaldı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
