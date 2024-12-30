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Yüzde 50 yaşama şansı olan Esma Esad'a İngiltere'den büyük darbe

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İngiliz basını, yakalandığı kanser nedeniyle yaşama şansı yüzde 50 olduğu açıklanan Suriye'nin devrik rejim lideri Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın tedavi için dahi İngiltere'ye giremeyeceğini yazdı.

Suriye'nin devrik rejim lideri Beşar Esad'ın eşi Esma Esad, boşanmak istediği iddialarının ardından sağlık durumuyla gündemde... İngiliz basını, mayıs ayında teşhis konulan ve tedavi gören daha sonra yeniden lösemiye yakalanan ve yaşama şansı yüzde 50 olduğu açıklanan Esma Esad'ın İngiltere'ye giremeyeceğini yazdı.

PASAPORT SÜRESİ DOLDU

İngiltere doğumlu çifte vatandaş Esma Esad'ın pasaportunun süresinin sona erdiğini yazan İngiliz basını, Esma Esad'ın pasaportunun geçerliliğini yitirmesinin ardından İngiliz yetkililerin sağlık durumu nedeniyle ülkeye geri dönmesine izin vermemesi sonucu Esad'ın İngiltere'de tıbbi tedavi göremeyeceğini kaydedildi.

İLK TEŞHİS 2018 YILINDA KONULDU

Öte yandan, İngiltere Başbakanlık kaynakları tarafından yapılan bir açıklamada ise 2020'de süresi dolan İngiliz pasaportunu yenilemeyen Esad'ın herhangi bir seyahat belgesinin de bulunmadığı açıklandı. Esma Esad'a 2018'de ise meme kanseri teşhisi konulmuş, Esad'ın kanseri Ağustos 2019'da yendiği açıklanmıştı.

Yüzde 50 yaşama şansı olan Esma Esad'a İngiltere'den büyük darbe
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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