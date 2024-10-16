İngiltere Milli Takımı'nda tarihi imza

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası sonrası Gareth Southgate ile yollarını ayıran ve geçici olarak göreve Lee Carsley'i getiren İngiltere Milli Takımı'nda yeni teknik direktör belli oldu.

YENİ TEKNİK DİREKTÖRLERİ TUCHEL OLDU

İngiltere Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlük görevine Thomas Tuchel'in getirildiğini açıkladı. Southgate'in ayrılığı sonrası geçici olarak görevi devralan Lee Carsley'nin kasım ayındaki UEFA Uluslar Ligi maçlarında takımın başında olacağı, Thomas Tuchel'in 1 Ocak 2025 itibariyle görevine başlayacağı belirtildi. Açıklamada, Thomas Tuchel'in ekibine Anthony Barry'nin yer alacağı ifade edildi.

TUCHEL'İN İLK SÖZLERİ

Tuchel, anlaşmanın ardından "İngiltere Milli Takımı'na liderlik etme onuru bana verildiği için çok gururluyum. Bu ülkedeki oyuna uzun zamandır kişisel bir bağ hissediyorum ve bana şimdiden inanılmaz anlar yaşattı. İngiltere'yi temsil etme şansına sahip olmak büyük bir ayrıcalık. Bu özel ve yetenekli oyuncu grubuyla çalışma fırsatı heyecan verici olacak.Teknik heyetim ile birlikte çok çalışarak İngiltere'nin başarılı olması ve taraftarların takımla gurur duyması için elimizden geleni yapacağız. Yolculuğumuza başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum" sözlerini sarf etti.

İNGİLİZLER VE TUCHEL İÇİN BİR İLK

Thomas Tuchel, Fabio Capello ve Sven-Goran Eriksson ardından İngiltere Milli Takımı'nı çalıştıran üçüncü yabancı teknik direktör olacak. Alman teknik adam, kariyerinde ilk kez bir milli takımda görev yapacak. 51 yaşındaki Tuchel, daha önce Bayern Münih, Chelsea, PSG, Borussia Dortmund ve Mainz'ı çalıştırdı.

TAKIMIN DURUMU

İngiltere, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 9 puan topladı. İngiltere Milli Takımı, bir sonraki milli arada kasım ayında Yunanistan ile deplasmanda, İrlanda Cumhuriyeti ile iç sahada karşılaşacak.